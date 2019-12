Erik Hayser quiere un mundo equitativo y sin violencia para la mujer

Todos los hombres deberían participar en iniciativas que busquen defender los derechos de las mujeres, señala Erik Hayser. Sin embargo, esto es algo que todavía no se ve como normal.

El actor cuenta que cuando a mediados de este año se sumo a la iniciativa Spotlight —cuyo objetivo es eliminar la violencia en las mujeres y niñas— recibió comentarios que lo impresionaron.

“Muchas mujeres se me acercaron y me agradecieron formar parte de una iniciativa como esta siendo hombre y eso a mí me shockeó porque yo decía: ‘es que no tiene nada qué agradecer, todos los hombres deberíamos de participar en esto’”, dice a EL UNIVERSAL.

“No debería de parecer una labor heroica la que yo estoy haciendo ni parecer raro sino ser normal, defender los derechos de nuestras mujeres, de nuestras niñas y sobre todo decir ‘basta de feminicidios, que no muera una mujer más, una niña más en nuestro país’”, señala.

Al respecto, el protagonista de la superserie "Preso No. 1", que a partir de hoy se encuentra disponible en la plataforma Netflix, comparte que con la iniciativa se está trabajando en cambios en las leyes y preparando a la gente para que puedan dar la atención que merecen las víctimas de violencia.

“Se está haciendo todo un trabajo de educación para las nuevas generaciones para lograr la sociedad equitativa a la que yo aspiro, que podamos vivir en un mundo en el que sea 50-50 hombres y mujeres, vivir en libertad, sin etiquetas y respetándonos”, dice.

Como hombre, explica que para llegar a esa equidad el sexo masculino tiene que reinventarse.

“Enseñarle a la gente que aquellas etiquetas del hombre fuerte que no lloraba, que tenía que pelearse para llamar la atención y mostrar su masculinidad ya quedaron en el pasado”, comenta.

“Hoy como hombres podemos ser fuertes y débiles también, podemos estar alegres y tristes, mostrar nuestras emociones y ser quienes somos como seres humanos. Para mí lo único que distingue a un hombre de una mujer es la cuestión biológica, la diferencia en nuestros sexos, las diferencias como tal a nivel orgánico pero fuera de eso tenemos las mismas capacidades y hay que luchar por defender esa igualdad”.

