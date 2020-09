"El ministerio del tiempo" abre la puerta al pasado en tv

Si pudiera viajar en el tiempo, el guionista español Javier Olivares tiene claro lo que haría:

“Si se encontrara una vacuna contra el ELA, me volvería a ver a mi hermano cuando estaba vivo y le daría la vacuna, no iría más allá”, dice en entrevista.

“Creo que muchas veces pecamos de ambiciosos, queremos cambiar el mundo y lo que verdaderamente tenemos que cambiar es tener limpia nuestra casa, así estaría limpio el mundo”.

Junto a su hermano Pablo crearon la serie El ministerio del tiempo, sin embargo, poco antes de estrenar el show, que hoy ya cuenta con cuatro temporadas, falleció, por ello ve el programa como uno de sus trabajos más importantes.

Para el escritor, el programa recupera algo que se echaba de menos en la televisión española y que es el género de aventuras mezclado con la fantasía y la ciencia ficción, que implican los viajes del tiempo.

Javier Olivares considera que hay pocas series de esta línea en la cultura hispana porque algunos ejecutivos piensan erróneamente que no tienen éxito.

“Es una serie de aventuras diseñada para entretener pero que habla de nuestra historia, de España. Ya lo hice en Isabel, en Víctor Ros, y es como una especie de trilogía en la que se cuenta por qué somos así, y lo somos porque fuimos así en otra determinada época”, comparte.

“El funcionamiento del Ministerio es que el tiempo es el que es, la historia es la que es y de hecho nace para vigilar que nadie la cambie, la realidad es que a nivel personal todos van cambiando algunas pequeñas cosas, van haciendo trampas”, adelanta.

La cuarta temporada se estrenó recientemente por el canal TVE Internacional, donde se transmite los jueves a las 20:00 horas,

Como explica Olivares, la serie sigue a la institución secreta que le da nombre, la cual tiene como objetivo impedir que alguien del pasado intente cambiar el presente, y viceversa, con el único propósito de beneficiarse. Para el autor, las consecuencias que podría haber en el futuro si cambiáramos algo serían grandes.

“Por un lado hay un sentimiento español de decir ‘mejor no vamos a tocar el pasado porque siempre nos puede ir peor’ y por otra parte, y ese es mi espíritu, creo que el pasado es lo que es y hay que aprender de él para no cometer los mismos errores pero no se puede reescribir ni repolitizar la historia con los ojos del presente”, señala .

Aunque considera que ha sido un crecimiento difícil el del programa —entre la tercera y cuarta entrega pasaron casi cuatro años— tiene todavía bastantes temas en el tintero que le gustaría explorar en próximos capítulos como la relación con Estados Unidos, México y Cuba, entre otros.

La historia está protagonizada por Julián (Rodolfo Sancho), Pacino (Hugo Silva), Lola (Macarena Garcia), Alonso (Nacho Fresneda) y Amelia (Aura Garrido), entre otros, y además de los nuevos capítulos por TVE Internacional puede verse por el canal STAR, donde los lunes se transmite su segunda temporada a las 20:00 horas.