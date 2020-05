"Control Z" una serie que refleja la realidad: Macarena García

A través de la serie "Control Z" y las historias de sus protagonistas el público podrá ver plasmada la problemática del bullying en todas sus dimensiones.



Según explica la actriz Macarena García se trata de temas que deben ser retratados en la ficción. Considera que el público se sentirá reflejado al verla.



"Creo que a veces cuando ves tus errores en los personajes que admiras los puedes entender mejor entonces espero que esto suceda, que la gente genere una empatía con los personajes que son bulleados y que empiecen a alzar la voz. Me gusta que se cuente esta realidad", dice a EL UNIVERSAL.



También lee: Netflix censura "Back to the future 2" e indigna a fans

Producida por Lemon Films para Netflix, se trata de una serie de televisión mexicana que se estrena este 22 de mayo en la plataforma y cuyo elenco lo encabeza Ana Valeria Becerril, Yankel Stevan, Zion Moreno, Michael Ronda y Macarena, entre otros.



La historia corrió a cargo de Carlos Quintanilla.



"Creo que la serie es verdad absoluta, los temas lo son, y es importante que la gente los vea y los escuche y sepa que es algo que pasa día a día y en todas las escuelas del mundo", comenta Macarena.



También lee: Celia Lora halla amistad real en Acapulco shore

En experiencia propia la actriz relata que sufrió de acoso sobre todo en primaria y secundaria.



Si bien explica que no fue al grado que se verá en la trama relata que fue algo que la afectó bastante y por lo que también pasaron sus amigos.



"Muchos sufrieron bullying muy fuerte y está padre ahora tener la oportunidad de interpretar este personaje. Son historias que se tenían que contar", asegura.



Para este trabajo Macarena comparte que más que vivir algún reto se divirtió con todo el proceso de creación del personaje, incluso con su diseño visual.



También lee: Sergio Mayer y AMACC reprueban iniciativa para eliminar Fidecine

Confiesa que le gustan los personajes complicados y al venir de una familia de histriones -es hija de la actriz Amairani y nieta de la primera actriz Anabel Gutiérrez- tiene la oportunidad de aprender de ellos.



"Me siento súper acompañada, lo veo como un apoyo gigantesco para mí tener a tres críticos en mi familia que me digan: 'lo estás haciendo bien o mal'. Es algo que no todos los actores tienen y para mí es una gran bendición", señala.

al