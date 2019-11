La serie "Hernán" no le pide nada a ninguna serie de Hollywood, señalaron este miércoles los directivos de History, Amazon, Azteca y Dopamine al presentar el proyecto que retrata el trayecto de Hernán Cortés a Tenochtitlán.

En el evento estuvo Benjamín Salinas, CEO de Azteca, quien enfatizó la importancia de las alianzas, en este caso, entre History, Amazon y Azteca, las plataformas por las que se transmitirá la serie protagonizada por Óscar Jaenada.

“Nosotros como televisión abierta en México sí vemos que hay un ecosistema en donde claro que se pueden hacer cosas en conjunto y gracias a estas alianzas hemos podido hacer series de este calibre, para mí es muy importante porque hoy sí podemos comenzar a competir en el mundo con historias que valga la pena contar, en un estándar de calidad en las grandes ligas”, dijo durante la presentación.

Eduardo Ruiz, Presidente y Gerente General de A+E Network Latin América aplaudió la calidad del producto, ya que dijo, desconfiaba en un principio que se pudiera lograr una calidad de este tipo.

“Yo tuve cierto escepticismo de que una productora en México pudiese lograr la visión que Fidela Navarro (CEO de Dopamine) me contaba, me hablaba de otros grandes productores como Spielberg, y yo así de “ok, vamos a ver”. Hoy en día frente a todos te digo que Fidela es espectacular con todo el elenco, no solo frente a cámaras, detrás de cámaras también”.

"Hernán" se estrenará el próximo 21 de noviembre en Amazon, el 22 en History y el 24 en Azteca 7. Los directivos señalaron que ya se está haciendo la traducción al portugués.

Benjamín, además, añadió que "Hernán" es el padre del mestizaje, y por ello era de suma importancia que la serie saliera este mes, en el marco de los 500 años de ese primer encuentro entre Moctezuma y Hernán, ocurrido el 8 de noviembre de 1519.

Al lugar llegaron los actores Óscar Jaenada, que interpreta a Hernán; Dagoberto Gama, que es Moctezuma; Ishbel Bautista, que es Malinche, entre otros.

También estuvo el showrunner mexicano que le dio vida a la serie, Julián de Tavira.

“La invitación de Fidela viene con muchísima responsabilidad y lo primero a lo que nos enfrentamos es que es muy oscuro lo que se sabe, se sabe muy poco y eso provoca que nos duela más, nos imaginamos un país que no es el que estaba, pueblos que no eran los que estaban y españoles que no son los que estaban. Somos un país mestizo, hay que empezar a entenderlo para querernos más”, dijo durante el evento,

César Moheno es otra de las piezas clave, ya que él lideró el equipo de historiadores que sustentaron Hernán, basándose en distintas fuentes como los códices. Gracias a ellos es que pudieron explicar en la serie la muerte de personajes polémicos, como Moctezuma.

“Para poder entender cómo murió el Gran Tlatoani fuimos a muchas fuentes pero lo más importante es lo que encontramos en el códice Moctezuma, resguardado como parte de la memoria del mundo en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia”. Contó que en ese mismo documento encontraron la representación de una boda en el pasado, que se verá en la serie.

