"Botched": el reto contra la adicción a las cirugías plásticas

La razón por la que el Doctor Paul Nassif decidió ser cirujano es porque tiene una personalidad muy perfeccionista; junto a Terry Dubrow, el especialista está al frente del programa "Botched", que se transmite por E! Entertainment y en cada episodio reciben casos de personas que recurren a este dúo para remediar terribles errores provocados por las cirugías plásticas.

Para ambos, uno de los retos más importantes está en lidiar con el trastorno dismórfico corporal de muchos de sus pacientes, quienes se vuelven adictos a las operaciones por considerar que tienen un defecto irreparable. Este factor, dice, muchas veces aumenta con el tiempo libre de las personas, quienes prestan más atención a sus inconformidades.

"Desde que hemos estado en casa hacen más de estas actividades, y miran y miran sus tobillos y se ven el cuello y la tez, y así es como los pacientes llegan", dijo el Doctor Nassif en conferencia telefónica.

Con frecuencia los doctores se encuentran con personas que están obsesionadas por cambiar partes de su cuerpo, pero al entrevistarlas pueden notar que ni después de la cirugía se sentirán felices, según afirma Nassif.

"A veces las peticiones son ridículas, peligrosas y al final no se verá bien para ellos, o quieren que les realice la cirugía pese a no ser realista", lamenta.

Mediante la observación, Paul y Terry han notado que las cirugías se han vuelto una actividad cotidiana para muchas personas, que consideran entrar al quirófano una acción común, como hacerse un tatuaje, un piercing o cambiarse de maquillaje, por eso, consideran, es importante que antes de intervenir a alguien se tomen ciertas consideraciones que pongan fuera de peligro a los pacientes.

"Tenemos que hacerles un examen psicológico y físico y antes, debemos asegurarnos de que sean psicológicamente estables antes de someterse a una cirugía, de modo que tengan que ser tratados antes de que vengan al programa. Tal vez no sean candidatos porque tienen que estar saludables, no queremos operar a alguien que, por ejemplo, tenga un trastorno obsesivo compulsivo, ya que no es seguro para ellos", detalló.

Por ahora su consultorio se encuentra cerrado desde hace tres meses, por lo que Nassif ha aprovechado la cuarentena para alejarse un poco de este tipo de presiones y disfrutar de su familia. En abril dio a conocer la noticia de que, junto a su esposa Brittany, está esperando un hijo.

"Me encanta quedarme en casa, pensé que lo odiaría, que me volvería loco, pero después de trabajar muy duro, tal vez 30 años, incluido mi entrenamiento, esta fue mi primera relajación con mi esposa embarazada y mis perros que se quedaron en casa y estoy cuidando a mis pacientes por Zoom o Skype, amo esto". aseguró.

