Televisa refuerza medidas contra el Covid

La confirmación de que Andrea Legarreta enfermó de Covid ha puesto en alerta a las producciones de Televisa. El regreso a la normalidad en la televisora se había enfocado en que las reglas sanitarias se siguieran con más rigor en la grabación de telenovelas pero con el caso de Legarreta, la empresa ha tomado la decisión de extender sus esfuerzos a todos los programas, incluyendo más pruebas y filtros de sanidad.





La odisea de Mario Bautista para conocer a su sobrino

Desde que nació su sobrino la semana pasada, el influencer Mario Bautista se ha deshecho en amor con la noticia y estaba muy emocionado por poder conocerlo pero no fue sencillo porque por ejemplo tuvo que hacerse la prueba del Covid-19 por seguridad; luego cuando por fin visitó la casa de su hermano, el DJ Daniel Bautista, sufrió por algunos minutos porque no le abrían la puerta. Al final Mario lo logró y lleno de emoción y lágrimas pudo ver por primera vez al recién nacido.





Joss Favela nunca podrá volver a ver su primera composición

Siendo compositor de canciones para artistas como Alejandro Fernández y Julión Álvarez, la interrogante sobre la primera canción que Joss Favela escribió es una constante. El cantante llevaba varios años buscando aquel apunte hasta que finalmente lo encontró poco antes de la pandemia, pero también descubrió que nunca podrá recuperarlo. "Estuve erróneamente buscando la libreta donde la había hecho y resultó que en una presentación que hice en febrero, aquí en mi pueblo, volví a ver a mi ahora amiga, que en aquel momento era mi noviecita de secundaria y me dijo que ella tenía la hoja con esa canción y la guarda muy celosamente, tanto que no me ha dejado verla, nada más me dio una prueba de que sí la tenía, pero no me la quiere dar y pues yo me resigno, porque ella es la dueña", contó el intérprete.



