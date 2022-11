"Tecate Pa'l Norte": enojo y quejas en las redes sociales por problemas para comprar boletos

La edición 2023 del “Festival Tecate Pa’l Norte” cada vez está más cerca y los amantes de este evento ya se preparan para disfrutar los tres días de duración, 21 de marzo, 1 y 2 de abril, en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León. A través de la cuenta oficial del show, avisaron cuáles iban a ser las fechas de apertura de venta de boletos.

Leer más: Billie Eilish, The Killers...¿y Belanova?": Ya llegaron los mejores memes del Pa’l Norte 2023

Lo que ocurrió en una primera instancia de venta para los clientes de “Hey Banco” (los últimos días de octubre), fue que se agotaron en un periodo de 15 minutos los boletos "Tempraneros". Los internautas que se quedaron con las manos vacías salieron a reclamar en redes sociales y Ticketmaster fue tendencia una vez más.

El reclamo en ese entonces vino de la mano de una sensación de descontento y furia, y los usuarios de Twitter, principalmente, acusaron de “mafia” a la plataforma de venta de boletos para “Tecate Pa’l Norte”, por suponer que las entradas son dadas a revendedores, quitándole la oportunidad al resto del público de adquirirla vía web.



Las quejas por una nueva tanda de boletos a la venta

Días después, la historia se repite con Ticketmaster y los internautas de Twitter y otras redes sociales volvieron a manifestar problemas en la adquisición de los boletos. A las 14 horas del pasado 7 de noviembre, se pusieron a la venta más entradas para el festival. Minutos antes de la apertura la fila virtual era muy extensa. Lo que sucedió fue que algunos fans ingresaron al sistema y ya no había disponibilidad. Desde la cuenta oficial del evento se anunció que los abonos VIP quedaron totalmente agotados.



No mientan @Ticketmaster_Me @TecatePalNorte 14:01 y ya no había ademas sus bots con la misma foto, al menos sean mas inteligentes #Apestan pic.twitter.com/zBGhljxG7I — Nat Rivera (@NatRiveraL) November 7, 2022

Leer más: ¡Confirmado! Blink-182, Billie Eilish y The Killers las piezas fuertes del festival Pa’l Norte 2023



Ticketmaster no respetó los precios del Tecate pal norte @Profeco y eso es sin cargos, beta que estafa estar esperando para llegar y que te hagan sus mamadas @Ticketmaster_Me pic.twitter.com/Bwn4259qXz — La Ingeniera Aesthetic (@PrecomaDany) November 7, 2022

Pero otros reportes en redes sociales, indican que los precios que se anunciaron desde las cuentas oficiales de “Tecate Pa’l Norte” y los de Ticketmaster, no coinciden. Algunos usuarios reportan que los cargos de compra son los que están elevando demasiado el valor de los boletos. “Esos no son los precios que salen en Ticketmaster”, “Más mafia. Era una subasta, un pésimo servicio… No me asombra”, “¡No me costó eso, me costó más!” y “Las letras chiquitas dicen que los precios pueden subir dependiendo de la demanda. Se pasan de v*rga”, fueron algunos comentarios que dejaron los que quisieron acceder a las entradas.



Que alguien me explique porque están más elevado el precio del general+ de Tecate pal norte #TecatePalNorte pic.twitter.com/oSAC1mdh5F — Not today she said (@ittzel30) November 7, 2022

¡Gracias por su gran respuesta! Últimos boletos General #TecatePalNorte 2023 pic.twitter.com/WNmMtU836x — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 7, 2022

Otros, en cambio, dejaron comentarios irónicos o de broma en las redes sociales, resignados por el mal momento que pasaron: “¡Aborten la misión! ¡Ya no vendan el riñón! Ahora un pulmón”, “Voy a escuchar a Blink 182 desde el puente, me voy a llevar mi dron para ver”, “Que pasados de lanza”, “Se maman con sus fases”, “Yo por eso me iré a ver al Travieso” y “Son un chiste”, fueron algunos mensajes.