El cartel del Tecate Pa'l Norte, festival que se celebra en Monterrey, Nuevo León, México, y que se considera actualmente uno de los más importantes por su alta convocatoria, y su variedad en importancia en las bandas que convoca a su cartel llegó este martes por la mañana.

La celebración será el próximo 4,5 y 6 de abril del 2025, mismo fin de semana del Axel Ceremonia, uno de los también festivales más importantes del país que se celebra el 4 y el 5 de abril en la CDMX.

Por ello el cartel compartirá artistas como Parcels o los argentinos Ca7riel y Paco amoroso, o Nathy Peluso, y la banda británica Massive Attack.

Estos son 5 artistas que debes conocer para la presente edición del Pal Norte:

1. Olivia Rodrigo

Cantante y compositora estadounidense que ganó popularidad en 2021 con su álbum SOUR. Su estilo combina pop y baladas emocionales, reflejando temas de desamor y crecimiento personal. En 2023, consolidó su éxito con el lanzamiento de GUTS.

2. Green Day

Banda icónica de punk rock formada en 1987, conocida por éxitos como "American Idiot" y "Basket Case". Han sido pioneros en revitalizar el punk en la era moderna y tienen múltiples premios Grammy.

3. The Chainsmokers

Dúo estadounidense de música electrónica, especializado en EDM y pop. Alcanzaron la fama con éxitos como "Closer" y "Something Just Like This", colaborando con diversos artistas.

4. SEVENTEEN

Boyband surcoreana de K-pop formada por 13 miembros, reconocida por su coreografía sincronizada y participación activa en la composición de su música. Han ganado popularidad globalmente con lanzamientos como Attacca y Face the Sun.

5. Massive Attack

Banda británica pionera del trip-hop, formada en los años 90. Con un sonido atmosférico y oscuro, destacan álbumes como Mezzanine y canciones como "Teardrop", influyendo en la música electrónica y alternativa.

Cartel Tecate Pa'l Norte 2025.

Lista completa de bandas por día:

Aquí tienes la lista de artistas anunciados para el Tecate Pa'l Norte 2025 según el cartel que subiste, organizada por día:

Abril 4

Green Day

Massive Attack

Seventeen

The Chainsmokers

Gesaffelstein

Caligaris

Eden Muñoz

Juanes

Mon Laferte

Nathy Peluso

Sasha & John Digweed

Saúl Hernández

St. Vincent

The Marías

Tito Double P

Adanowsky

Arde Bogotá

Artemas

Barry Can't Swim

Cazriel & Paco Amoroso

Carlos Sadness

Carolina Ross

Dave Seaman

El Zar

Ile

Inji

La Joaqui

Lit Killah

Little Jesus

LosPetitFellas

Meme del Real

One OK Rock

Paco Versailles

Porter

Samurai

The Change

The Midnight

Tinzo + Jojo TripoliSMS

Víctimas del Doctor Cerebro

Vedatoh

Abril 5

Justin Timberlake

Fall Out Boy

Caifanes

The Black Keys

Benson Boone

Alex Lora y El Tri

Capital Cities

Claptone

Codiciado

Cris MJ

Hugel

Inspector

Ke Personajes

Matisse

Nervo

Sabino

The Driver Era

Whomadewho

Akil Ammar

Caloncho

Carlos Sadness

Dandara

Dorian

DrequeFILA

El David Aguilar

El Malilla

Ghetto Kids

Insite

Jacinto

Jere Klein

Jessica Audiffred

Juan Magán

Jumbo

Kawas B2B Inbal

La Receta Magana

Midnight Generation

Monsieur Periné

Motel

Mr. Belt & Wezol

Nafta

Sean Sensa

Spika

Súbelo Neo

Uproot

Vadhir

YSRAEL

Zaragoza Beats

Zulan

Abril 6

Olivia Rodrigo

Kings of Leon

Charli XCX

Garbage

Parcels

Alex Lora y El Tri

Capital Cities

Deep Dish

División Minúscula

Jasiel Nuñez

Kany García

Los Auténticos Decadentes

Timmy Trumpet

Acron

Caloncho

Camel Power Club

Cassia

Comisario Pantera

DLD

Habibbeats

Easykid

Ela Taubert

Honeyluv

JimoVR

Kaia Lana

Kakkmaddafakka

Kidd Keo

Little Jesus

Marcel Dettmann

MC Davo Norte$

Bostich + Fussible

Rubytates

Señor Kino

Six Sex

Timo Preece

Uzielito Mix

Vicaría

Vilmart

Ximena Sariñana

Whipped Cream

Xandra

Yogetsu Akasaka