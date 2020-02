Micha, Zabaleta y De Alba se únen al paro nacional de mujeres

Las mujeres Chingonas, Adela Micha, Susana Zabaleta y Rebeca de Alba dicen que se sumarán a la iniciativa del próximo nueve de marzo “El nueve ninguna se mueve”, con la cual se busca un paro nacional de las mujeres, frente a la ola de feminicidios de los últimos meses.

En conferencia de prensa Micha, Zabaleta y De Alba, quienes presentaron "Los mandamientos de una mujer chingona", detallaron que también irán a la marcha del 8 de marzo y están conscientes que aunque una marcha o un paro no resolverán los problemas de violencia hacia su género, se tiene que iniciar poco a poco.

“El movimiento está cobrando fuerza, queremos que las mujeres se sumen y se queden en casa a no hacer nada, a hacer algo por nosotras. Es importante ver cómo esto se convierte en un caos cuando las mujeres no están”, dijo Adela.

Susana incluso tras enterarse durante la conferencia que la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller no está de acuerdo con este paro nacional, le extendió unas breves palabras.

“Espero que a mi hija y mis nietas les sirva esto que estamos haciendo, lo terrible es no hacer nada, Beatriz, es terrible no hacer nada”, señaló.

Para la actriz y cantante, la lucha de la mujer por sus derechos y seguridad no es algo nuevo y mucho menos es algo que vaya a terminar pronto, pero espera que los movimientos en favor de la seguridad y los derechos de su género continúen.

“La lucha de la mujer lleva muchos años, desde hacer tu cuerpo tuyo, desde votar por primera vez, quizá con una marcha no va a cambiar nada pero esto es poco a poco, saben la cantidad de mujeres que salieron a marchar para que pudiéramos votar y al final hoy lo podemos hacer, yo espero que en unos años mi hija me agradezca porque ya no se mata a nadie, esto es un comenzar”, dijo.

Para Rebeca, esta iniciativa es un ejercicio interesante que espera seguir desde su casa por televisión, pues ella también hará paro de labores y en su fundación sólo los hombres trabajarán ese día.

“Yo salgo a la calle y me siento expuesta, no me siento segura en lo absoluto. El día nueve además de descansar tengo este interés y compromiso por ver qué está sucediendo a lo largo del día, prender la televisión y ver cómo es la televisión con puros hombres y sin la presencia de la mujer”, expresó.

Esta idea también la comparte Adela, quien espera que tras este paró, empiecen a surgir propuestas para la exterinación de la violencia hacia la mujer.

“Vamos a apagar la luz a las 11:59 y no hacer nada. Estar bien atentas a lo que estará pasando, yo quiero pensar que se va a sumar mucha gente y esto está cobrando fuerza, quiero ver que pasará el martes 10, cuáles son las propuestas que se pondrán sobre la mesa”, añadió.

