Ha llegado el momento de hacer un intermedio en la actividad teatral, debido a la contingencia que el Coronavirus COVID-19 ha desatado en todo el mundo y la Ciudad e México no es la excepción.

La meca del teatro mundial Broadway, mando la señal el pasado 12 marzo, cuando el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, prohibió la reuniones de más de 500 personas, así que los grandes musicales como "Hamilton" o "Amor sin barreras" tuvieron que bajar el telón de manera inmediata, y lo teatros de menos de 500 butacas sólo podrán estar a la mitad de su capacidad. La historia se replicó en Londres, Madrid y Buenos Aires.

De manera preventiva, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordenó el día de hoy la suspensión temporal de actividades, en recintos con capacidad de más de mil personas, entonces la comunidad teatral comenzó a dar su respuesta.

Entre los primeros estuvo La Teatrería, la cual cuenta con dos foros, una escuela, un bar y un restaurante. A pesar de que su espacio principal apenas rebasa las cien butacas, esto no detuvo a Oscar Carnicero y a su socio José Manuel López Velarde, para tomar la decisión de cerras hasta por cuatro meses si es necesario, aunque esto implique pérdidas.

“Sí estamos hablando de unas pérdidas importantes (200 mil mensuales sólo en sueldos), pero más allá de las pérdidas que duelen mucho, no nos arrepentimos y estamos muy tranquilos con la decisión que tomamos, ya soportamos y aguantamos cuando sucedió el terremoto en 2017, que es una cuestión al final del día de la misma magnitud; será aguantar y tratar de sobrellevarlo de la misma manera; pero no podemos aguantar más de cuatro meses, sería financieramente inviable”, dijo Oscar Carnicero.

OCESA Teatro, Mejor Teatro y Morris Gilbert, la triada que maneja recintos como Teatro Telcel, Teatro Libanés y dos de los recintos del Centro Teatral Manolo Fábregas, también anunciaron que sus puestas en escena "Chicago", "Toc-Toc", "Perfectos desconocidos", "Mentiras", "Los monólogos de la vagina" y "Defenidendo al cavernícola", también suspenderían funciones del día de hoy hasta el 19 de abril, las personas que tengan ya boletos comprados, podrán usarlos en nuevas fechas o pedir su reembolso.

A dos semanas de haber estrenado el musical "Fiebre de sábado por la noche", el productor Gerardo Quiroz también decidió bajar el telón hasta el 19 de abril, también con la opción de que la gente use sus boletos ya adquiridos en próximas fechas.

El productor Juan Torres manifestó su preocupación, porque aseguró que debido al pánico que se había desatado por la llegada del coronavirus, sí había visto una baja en la taquilla del musical "La jaula de las locas", y que más allá de parar si así lo ordenaban las autoridades, había que comenzar a pensar que iba a seguir para el teatro después de esta contingencia, ya que al teatro lo afecta hasta que sea una día nublado.

Con un comunicado, donde anunciaba la interrupción de una temporada que ya suma las mil representaciones, y con la recomendación de seguir los protocolos, Juan Torres anunció el cierre temporal de "La jaula de las locas" hasta nuevo aviso.

A partir del 20 de marzo, "La obra que sale mal" suspenderá su temporada en el Teatro Aldama, lo mismo pasará con las otras producciones de Alejandro Gou, que se encuentran en el Centro Cultural Teatro I y II, como son "Hoy no me puedo levantar", "Jesucristo Superestrella", "Champions of magic" y "Paw Patrol", señalando que los boletos podrán ser usados en nuevas fechas.

"La dama de negro", "Sugar", "Dos más dos", "Como quieras perro amáme", "El juego que todos jugamos" y los teatros del Centro Cultural del Bosque también detendrán su actividades, este último del 21 de marzo al 19 de abril.

