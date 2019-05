Fernanda Castillo y Arcelia Ramírez, dos actrices feroces en "Hermanas"

[email protected]

Como dos actrices feroces, es como el director Hugo Arrevillaga definió a Fernanda Castillo y Arcelia Ramírez, después de que ambas escenificaron un duro enfrentamiento en el escenario, que mezcló el amor y el odio que une a sus personajes en la puesta en escena "Hermanas"; la cual tuvo su estreno en el Teatro Milán la noche de ayer.

“Para mí no sólo es importante la potencia o el talento que puedan poner en escena, sino justo esta capacidad humana de llegar con disciplina, con pasión, con gusto a un proceso de mesa que implica prácticamente voltearse el alma frente a todo el equipo creativo. En ese sentido para mí estas extraordinarias mujeres son feroces, apasionadas, con una ternura increíble, por eso era justo que fueran ellas, porque son grandes actrices, que no han tenido miedo a nada y son seres humanos generosos”.

Ambas dieron prueba de lo dicho sobre el escenario, donde lo mismo reclamaron que lloraron juntas, al contar la historia de Fernanda y Arcelia, dos hermanas que se reencuentran debido a la muerte de su madre, pero no entablan una charla fraterna sino una batalla de reproches y recuerdos de infancia.

“Las obras de Pascal Rambert (autor de la obra) son materiales que exigen todo, que son poderosos, que plantean el desafío de darle la dimensión a las palabras, la dimensión de flechas, de cuchillos, de navajas, de armas para destruir al otro, para a partir de la destrucción del otro existir. Estas hermanas emplazadas a un combate a muerte”, dijo Arcelia Ramírez.

Fernanda Castillo explicó que la carga emocional que lleva cada diálogo y palabra en este texto, es brutal y lo vuelve estresante y cansado para el cuerpo, es por eso que en cada ensayo y función que han realizado terminan agotadas.

“Hacer una obra como ésta, con esta profundidad me emociona y me hace sentir que sigo tomando como actriz el desafío de crecer, de ser mejor para el público que me sigue. Es un montaje lleno de odio, de batalla, de memorias llenas de amargura pero lo basamos en el amor de estas dos hermanas”, declaró Fernanda Castillo.

Esta producción de Rubén Lara ya recorrió ocho ciudades en el interior de la República, dando hasta el momento 15 funciones previas al estreno en la Ciudad de México, donde permanecerá hasta el 9 de julio en el Teatro Milán.

