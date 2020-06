Una ama de casa, una maestra fresa, una godín, una chavarruca y una mujer libertaria encerradas en un mismo edificio deciden hacer un grupo de zoom para apoyarse emocionalmente durante la contingencia.

Esa es la trama de "El Club de la Cuarentena", un experimento teatral dirigido por Alonso Barrera, quien se inspiró en el grupo de amigas de su esposa para crear la historia de cinco mujeres distintas enfrentando el aislamiento.

María Aura, Gabriela Platas, Alejandra Ley, Anabel Ferreira y Sherlyn son estas mujeres, quienes dan vida a Alejandra Maple, Sabina, Marilucha, Eva y Fernanda, respectivamente. El proyecto que se estrenará este domingo 15 de junio y que aún no saben cómo definir, pues no es una obra en vivo, sino una serie grabada.

"Esta es una obra de comedia y es nuestra forma de aportar un poco a la gente que está en el encierro", dijo María Aura en conferencia.

Ante la situación de crisis sanitaria todas grabaron desde sus casas con aparatos como el celular, la computadora y la tablet, lo hicieron por cuatro semanas y se verá reflejado en un show de una hora y 20 minutos a través de la plataforma Zoom.

Las cinco coincidieron en que este trabajo les funcionó también en la vida real como una especie de refugio ante la incertidumbre y los sentimientos causados por la pandemia. Sherlyn grabó durante su embarazo y los últimos capítulos con su hijo André ya en brazos.

"Esto es un llamado para toda la comunidad artística porque somos de los más castigados ya que no se pueden hacer conciertos, ni obras de teatro, la gente no puede ir al cine, realmente estamos en uno de los sectores más complicados para regresar a la normalidad, este es un llamado para decir 'claro que se puede', si hay intención se pueden encontrar diferentes vías para que pueda el público tener en sus casas más opciones de entretenimiento", afirmó Sherlyn.

Anabel Ferreira lo confirmó, apuntando que: "Este es un ejemplo de que el arte reconstruye y el corazón es lo que nos mueve a los artistas, para nosotros el crear es como beber agua, si no lo hacemos, nos secamos".

Mientras que Gabriela Platas confesó que para realizar este proyecto todas tuvieron que activar sus habilidades más allá de la actuación, como vestuaristas, maquillistas, creativas y productoras.

"Alonso fue escribiendo estos personajes con alguna referencia que tenía que ver con nosotros, porque finalmente no teníamos vestuario, no teníamos escenografía, no tenemos los elementos que normalmente se usan y había que resolverlo literalmente con lo que tienes en tu casa, entonces Alonso fue haciendo estos vínculos entre nosotros para resolverlo y me pareció muy divertido", contó Platas.

Anteriormente las cinco actrices ya habían trabajado juntas en la obra "Mujeres con Aura", que fue presencial, pero en este caso, para ver la obra virtual habrá que pagar un boleto de $200 pesos a través de elclubdelacuarentena.hazticket.mx para obtener la clave y ver esta historia que se complica con un incidente que pone la atención en un posible asesino.

