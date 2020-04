Cuarentena. Las Reinas Chulas cabaretean en línea

La situación del Teatro Bar El Vicio no es sencilla, mensualmente requiere que alrededor de 200 mil pesos para sufragar gastos como sueldos, renta, luz, agua e internet, además de los impuestos de los cuales Las Reinas Chulas, que operan el lugar, tendrán que pagar una multa por no tener con qué pagarlos, “debo no niego, pago no tengo”, dice Cecilia Sotres, integrante de la compañía.

“El teatro es precario vamos al día, desde los foros grandes hasta los más pequeños. La gente piensa que nosotras nos hacemos millonarias vendiendo alcohol no es así, la gente va a ver el show, lo que sostiene el lugar son los boletos no la venta de bar. Son 25 salarios que pagar al mes, hagan cuentas, ni dando 80 talleres al mes voy a poder ganar lo que implica la nómina de El Vicio, pero por lo menos algo que se pueda juntar y la gente no se vaya, que conserven su empleo”.

Es que esta compañía, integrada por Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Nora Huerta y la propia Sotres, no sabe quedarse de brazos cruzados y ya idearon un proyecto para tener recursos, que serán destinados para pagar a sus empleados.

“Estamos picándonos los ojos para ver cómo pagamos los sueldos de los empleados, y lo primero que se nos ocurrió fue talleres y clases en línea, así nació la Chuliversidad. Jamás pensé en dar un taller de algo teatral por internet, pero uno tiene que adaptarse a las circunstancias”, dijo Cecilia Sotres, integrante de la compañía Las Reinas Chulas.

El proceso para formar parte de estos cursos es el siguiente; a través de Boletopolis la gente adquiere su acceso a la clase, que se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, no hay un límite de asistentes.

En esta modalidad ofrecen talleres como Cabareteando el activismo (14 y 16 de abril), Cabaretando tu clase (13, 15 y 17 de abril), Cabareteando la vida diaria (21 y 23 de abril), Asesoría en dramaturgia en cabaret, Creación de personaje cabaretero, El amor Disney en tiempos de cuarentena, Toca la guitarra en fiestas sin saber tocarla, por mencionar algunos.

“Estoy diseñando talleres para el público en general, que sean divertidos, chistosos. En los dos talleres que ya he dado nos ha ido muy bien, se metieron más de 10 personas, está muy animada la gente y muy generosa, si todavía no dominas bien la plataforma no se ponen pesados, estamos empezando a entender esta tecnología”.

Sotres señala que ha sido muy poca la gente de teatro las que han tomado estos cursos, porque al igual que ellas están pasando por una crisis económica, es por eso que los talleres fueron diseñados para un público más amplio, desde oficinistas hasta amas de casa; hasta el momento el calendario de esto cursos llega hasta la primera semana de mayo, dependiendo de cómo vaya la cuarentena.

También lee: En tiempos del Covid-19, el teatro migra al streaming

También este Sábado de Gloria este grupo de cabareteras estrenarán un espectáculo, transmitido en vivo también por Zoom, siguiendo la misma dinámica de los talleres; que titularon "El Vía Crucis en tiempos del Coronavirus".

“Es todo un reto porque no somos las maestras del internet, no tenemos cámaras profesionales en nuestras casas entonces va a ser con lo que tenemos, ahora sí que es un laboratorio la gente será nuestro control en este experimento, aunque no vamos a escuchar las risas o ver al público y además vamos hacer cosas super raras”, comentó Sotres.

También lee: Teatro UNAM convoca a hacer teatro desde casa

La inspiración le llegó a ella y a Nora Huerta con lo sucedido en Iztapalapa, que este año la representación de la Pasión de Cristo fue sin público, entonces esta vez Jesús tendrá que hacer todo él solito; una historia muy al estilo Reinas Chulas.

Cecilia comentó que ha sido de gran ayuda que el dueño del espacio donde está El Vicio, ha sido muy consciente de la situación y les ha dejado la renta de abril al 50%, algo que le aligera un poco la carga de lo que parece será una larga cuarentena.

También lee: Bruno Bichir insta al debate en teatro

“Creo que esto va mucha más allá de abril, si bien nos va reabriremos hasta julio o agosto, porque para nada nos van a dejar abrir antes, porque si el pico más alto del contagio será en junio no habrá forma de regresar, va a estar complicado. Tendremos que endeudarnos mucho y luego ver si el gobierno tanto federal como estatal nos ayudan, porque sino vamos a cerrar el 80% de pequeñas y medianas empresas”.

fjb