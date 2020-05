Uno de los sectores que se ha negado a estar quieto, pese a las limitaciones que la cuarentena por el coronavirus ha impuesto es el teatral, ya sea con funciones en línea, talleres y ahora con el anuncio de nuevos proyectos, como las audiciones para el musical "Ghost" que Morris Gilbert y Mejor Teatro planean estrenar a fin de año.

“Creo que si algo estamos padeciendo todos en la sociedad es de un gran desánimo y de una falta de esperanza, y anunciar un proyecto como Ghost es algo esperanzador para muchos, porque es un voto de confianza para todos nosotros, no hace saber que esto que estamos viviendo tan oscuro pasará y que podemos seguir adelante con nuestra vida y nuestra profesión, pero queremos estar listos para cuando ese momento llegue”, dijo el productor Morris Gilbert sobre la convocatoria a audiciones que presentó este lunes.

Si la cuarentena lo permite, Morris Gilbert espera estar estrenando este musical entre octubre y noviembre y explicó que el hecho de que arranque este proyecto, no quiere decir que se posponga o cancele "Aladdín", una de sus apuestas fuertes junto a OCESA Teatro para finales de 2020, así que los planes siguen en pie con este musical de Disney.

“No se nos olvide que estamos en momentos de terrible incertidumbre, que vamos día con día viendo que va sucediendo. Simplemente ya no queríamos dejar el proyecto de Ghost como en un compás de espera eterno, porque finalmente algo que tenemos ahorita todos en el equipo es tiempo, entonces queremos aprovecharlo de una manera productiva y no simplemente seguir a la espera.

“Este proyecto lo teníamos en la línea de producción, cuando se vino este problema lo dejamos en espera para ver qué sucedía, cómo se movía las cosas, pero para no seguir esperando queremos aprovechar el tiempo e ir buscando nuestro reparto, es lo que vamos a hacer por unas vías totalmente diferentes a las audiciones anteriores dadas las circunstancias y al mismo tiempo vamos avanzando con todo nuestro equipo de trabajo en la preproducción del musical, para cuando las circunstancias lo permitan podamos estrenar, pero queremos ir adelantando”.

Tampoco viene a sustituir a alguna otra obra que estuviera en temporada antes de la cuarentena, ya que irá a un teatro que pueda albergar una producción de gran formato y que en próximos días anunciará cuál es.

“Estamos por cerrar el trato con el recinto, no lo puedo decir todavía porque estamos ultimando detalles, pero está prácticamente cerrado. Ghost es una producción grande, no podría estar en alguno de los teatros donde estamos (con las otras obras) porque no cabría, necesitamos un teatro más grande”.

Las audiciones se comenzarán hacer de manera virtual, tanto para elegir a los protagonistas como al ensamble (fecha límite de entrega de material 6 de junio), esta primera etapa será con el equipo de casting mexicano, pero el callback esperan hacerlo ya en persona y con los creativos de España, Federico Bellone y Silvia Montesinos, director artístico y directora residente.

“Siempre procuro llegar a las audiciones partiendo de cero, borrando cualquier cosa para podernos sorprender y encontrar a la gente idónea, no me quiero hacer prejuicios y empezar a pensar antes de tiempos en quiénes, sino que las audiciones lo decidan, como ha sido siempre y esa es la forma más sana de que se acerque la gente adecuada”.

El anuncio de las audiciones no es el primer paso que se da con esta producción, Morris Gilbert explica que ya llevan parte de la producción avanzada porque se está retomando la versión que se estrenó en Madrid el año pasado, entonces todo lo que se trata de diseño (escenografía, audio, luces, etcétera) ya se encuentra muy adelantado, por lo tanto, si en julio ya tienen el reparto elegido estarán en tiempo y en forma para llegar a la fecha de estreno; pero si la cuarentena por el Covid-19 se prolonga aún más, no dudarán en llevar hasta el 2021 la llegada de Ghost a México.

“Nosotros no vamos hacer nada que atente contra la salud, nada puede ser más importante que esto, la salud de la gente y la nuestra propia. Queremos estar positivos y esperar que se levante pronto esta situación, estamos votando por ser optimistas en estos momentos, pero estamos conscientes que es posible que tengamos que hacer ajustes según se vayan presentando las cosas”, finalizó el productor.

