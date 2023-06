Taylor Swift interpreta canción que dedicó a uno de sus ex, luego de 11 años de cantarla por última vez

¿Te acuerdas de "Dear John"? La canción que Taylor Swfit lanzó en 2010, a poco de su ruptura con John Mayer y que mucho se rumoró que era dedicada al músico, pues tal parece que su compositora aún no la olvida ya que, pese a que fue en el 2012 cuando la tocó por última vez, la cantante acaba de incluir este tema que, hablaba de la angustia que le producía un ambivalente amor, a la lista de temas que interpreta en su gira "The eras tour", la cual está a pocos meses de llegar a nuestro país, significando la primera vez que Tay ofrece un concierto en México.

Cada vez falta menos para que Swift pise territorio mexicano y traiga a nuestro país la gira del que todo mundo está hablando pues, desde que comenzó con la preventa para sus conciertos, ya no sólo en México si no en otras regiones del mundo, la venta de boletos copalsó con una demanda por parte de las y lso "swifties" que nunca antes de había visto, por lo que a dos meses de que sus fans mexicanos cumplan el sueño de verla interpretar sus mayores éxitos, la cantante sorprendió en un concierto que ofreció en Minneapolis en Estados Unidos.

Durante el recital, que tuvo lugar el día de ayer, Taylor entonó "Dear John" que, pese a que alcanzó muy buen recibimiento de la crítica y por parte de su publicó, cuando la lanzó en 2010, la cantante la tocó en contadas ocasiones en vivo, lo que dio más fuerzas a la hipótesis que sugería que era una canción que había compuesto a su relación fallida con Mayer pues no era la primera vez que Swift le escribía al desamor y el recuerdo de una expareja.

Pero todo indica que la cantante de 33 años entonó dicho tema, no para revivir la fugaz relación que existió entre ella y el músico de 45 años, sino para contar a sus miles de fanáticas y fanáticos que, así como ha hecho con otros de sus álbumes -de los que perdió sus derechos, regrabar sus producciones discográficas pasadas completas para que sus canciones vuelvan a pertenecerle ante la batalla contra el productor musical Scooter Braun que ha protagonizado, luego de que en 2018 se quedara sin el derecho de sus propias canciones.

Desde que en, 2021, Taylor ha regrabado "Fearless" y "Red", álbumes lanzados originalmente en 2008 y 2012, respectivamente. Ahora toca el turno a "Speak Now", su segunda producción discográfica, la cual estrenó en 2010 -y que se reestrenará el 7 de julio- y del que se desprenden éxitos como "Mine", "Back to the december" y "Mean", por lo que ahora la cantante decidió cantar una de sus canciones que ahora forma parte del historial que denomina "Taylor´s Version":

"Estoy sacando este álbum porque quiero ser dueña de mi música y creo que cualquier artista que tenga el deseo de ser dueño de su música debería poder hacerlo", contó a las personas que acudieron a su show anoche.

La interpretación de "Dear John" ocurre a tres meses de que Mayer, el ex de Taylor, hablara en uno de sus conciertos de su canción "Paper Doll" del 2013, la cual se ha dicho que es una respuesta a la canción de Swirf. En ese momento, el músico dijo saber que era una canción que no le gustaba a su audiencia, pues creía que era porque sonaba como una persona muy molesta, por lo que confirmó que, más que molesto, se sentía muy dolido en el momento en que la escribió.

