José Manuel Figueroa revela el motivo por el que estaba peleado con Maribel Guardia

Desde que ocurrió el lamentable fallecimiento de Julián Figueroa, la relación entre José Manuel Figueroa y Maribel Guardia mejoró, sin embargo, por años, llevaron una relación no muy estrecha, aunque ninguno de los dos no solía ahondar acerca de qué había detonado la tensión entre ellos, María Patricia Castañeda acaba de revivir una entrevista que el cantante le concedió, hace un par de años, en la que aclara por qué estaba molesto con la conductora, luego de que el fallecimiento de su padre, Joan Sebastian, detonara dichos problemas.

María Patricia Castañeda compartió, a través de su canal de YouTube, el fragmento de una entrevista que sostuvo con José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian y medio hermano de Julián Figueroa, en 2019, a cuatro años del fallecimiento del "Poeta del pueblo". En esa época, la mala relación que existía entre él y Maribel, quien fue pareja de Joan durante los noventa, aún estaba latente y aunque la actriz siempre negó hubiera algún tipo de problema entre ellos, fue en esa charla con la periodista mexicana en la que José Manuel rompió el silencio.

El cantante de 48 años recordó que, al poco tiempo de que falleciera su padre, la familia, incluyendo a todas y todos los hijos del cantante que todavía estaba con vida en ese momento; Julián, Juliana Joeri, Joana Marcelia, Zarela y D´Yave se reunían cada miércoles en el estudio de grabación para hablar de algunos detalles acera de la ausencia de Joan. Pero fue en el primer miércoles, luego del sepelio, mientras él se acercaba a sus hermanos menores para preguntarles cómo se encontraban -que cuenta- que llegó Maribel Guardia junto a su pareja, Marco Chacón, para hablar de la herencia, gesto que le pareció muy frío.

"Empiezas a platicar con las niñas y los niños: ´-¿Cómo se sienten?, ¿Cómo van?, ¿Qué opinaron del sepelio?´, y de repente llega (Marco Chacón) el esposo de... padrastro... a ver cómo se va a mover la situación como abogado, es un shock que dices... qué onda", indicó.

José Manuel se sintió decepcionado cuando, al cabo del transcurro del tiempo, llegó un momento dado en que sus hermanas y hermanos ya no eran los que acudían a las reuniones, sino que mandaban a sus abogados, lo que le molestaba mucho, debido a que parecía que ese era el único objetivo que comenzaron a darle a dichos encuentros. "Iban avanzando las semanas y las semanas y, de repente, dejaba de ir otro heredero e iba otro abogado y, al último, el último heredero que se juntó hasta dos meses que murió mi padre fui yo y me quedé yo sólo con puros abogados, al final de cuentas dije ´-A chin*** a su ma***".

Pero eso no fue todo lo que produjo los mal tendidos entre Maribel y José Manuel, sino que recuerda que todos sus otros hermanos tenían la intención de que Trigo y Sebastian, sus hermanos mayor -ambos fallecidos- ya no fueran incluidos en la repartición de la herencia debido a que ya no contaban con vida, por lo que tuvo que ser él quien luchara por ese derecho, sobre todo por sus sobrinos, los cuales aseguró que merecían gozar de la parte que le correspondía a sus padres, pero velar por el interés de los finados produjo todavía más tensión entre la familia.

En ese sentido, Figueroa aclaró que a él no vivía de lo que una octava parte de una herencia le pudiera dar, pues tenía más de 20 años de carrera dedicándose a la música y un nombre que hizo gracias a sus propios méritos, por lo que había defendido la parte que le correspondía a sus hermanos porque se consideraba una persona noble.

Esta situación llevó a que Maribel pensara que José Manuel habría tratado de evitarla en un evento donde ambos fueron invitados, como se dijo en la prensa en esa época, sin embargo, el cantante aseguró a Castañeda que no eran más que especulaciones pues explicó que si había abandonado el evento cuando este estaba llevándose a cabo, había sido porque los organizadores no habían cumplido con lo pactado que era entregarle un premio exclusivamente, pues a la mera hora le pidieron que subiera a cantar el escenario, sin que él tuviera un show preparado, por lo que su molestia no había tenido nada que ver con que la mamá de Julián también se encontrase ahí.

Finalmente, Figueroa expresó que no le sorprendía que Guardia hubiera tomado como tal su ausencia del evento y las declaraciones que, posteriormente, hiciera a las cámaras ante ese hecho, debido a que aseguró que la conductora sabe muy bien como conducirse con la prensa: "Es mentira, es totalmente mentira. Al final de cuentas, esa señora es una mujer muy inteligente, sabe manejar a los medios (...) esa situación la manejaron para tirar la patada pero, la verdad, nada que ver".

