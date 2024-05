Tania Libertad: "las letras del reggaetón son muy explícitas, no aptas para una mujer de la tercera edad como yo"

Tania Libertad se considera una artista que ha hecho lo que ha querido a lo largo de 60 años de carrera artística, donde ha abordado una gran variedad de géneros musicales, desde arias de ópera hasta rock, pero en la actualidad ha decidido esperar para grabar un nuevo disco, porque considera que las nuevas tendencias no es algo que vayan con ella.

"Yo no tengo nada en contra de ningún género, o de ningún cantante, creo que hay espacio para todos, pero también creo que no debemos dejar de hacer lo que nos gusta, que es buena música, con buenos textos, con una propuesta musical sí nueva, porque no hay que dejar de crear... pero no me veo perreando, el reggaetón me gusta pero las letras son muy explícitas no aptas para una mujer de la tercera edad como yo, pero el ritmo es muy bonito, tal vez se pueda tomar y cantar otros versos".

Aunque considera que su voz está sonando mejor que nunca, tampoco ve la posibilidad de hacer colaboraciones con algún artista del momento, ya que en esta etapa de su carrera ella va por un camino donde esta clase de trabajos no están contemplados, pero subrayó:

"Yo hago colaboraciones desde siempre, cuando no se hacían, tengo con Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé, Willie Colón, hice los primeros dúos con Armando Manzanero, hasta con Placido Domingo, me ha gustado mucho las colaboraciones con grandes artistas pero sobre todo grandes amigos".

Lee también: Jorge "Coque" Muñiz aplaude que los jóvenes marquen la pauta en la industria de la música

Pero aún sin material nuevo Tanía Libertad ha dicho que tiene listo un show con lo mejor de su repertorio, donde hay fusiones de la música peruana con la mexicana con arreglos que ella misma ha hecho, pero el problema es que el concierto se puede volver de hasta tres horas porque da espacio a sus seguidores para pedir temas, que muchas veces no tiene preparadas pero aún así los complace, algo que puede suceder el 18 de mayo, cuando lo presente en el Lunario del Auditorio Nacional.

"Estoy regresando a hacer estos foros chicos, hace mucho que no lo hacía, y la verdad es que es emocionante y difícil, porque sientes la vibra y las emociones de la gente muy cerca, pero además no tienes nada que te cubra, tienes a la gente tan cerca que cualquier cosa, cualquier defecto, no hay manera que no se den cuenta de lo que puedas estar pasando en ese momento; ya voy por el cuarto Lunario en dos meses y han sido muy exitosos, estoy trayendo canciones que no cantaba desde el año 87, en fin, está muy padre".

También recordó su amistad con Armando Manzanero, la cual considera sanadora desde el momento en que se conocieron cuando ella era muy joven y hasta la fecha sigue presentando el espectáculo que ellos crearon para presentarse en el Festival Cervantino.

"Hay mucho Manzanero en mi vida, siempre va a ser un gran maestro, sobre todo de vida", expresó Tania.

rad