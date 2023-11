Talina Fernández y el comportamiento extraño que tuvo días antes de morir

Talina Fernández tal vez sentía que la muerte llegaría pronto, la "dama del buen decir" tuvo un comportamiento peculiar poco antes de su muerte el 28 de junio de 2023, así lo compartió su hijo "Coco" Levy.

Durante sus últimos años, la conductora exploró con éxito las redes sociales, donde compartió cuadro con sus hijos y su nieta María Levy, con quien conversó sobre los avances tecnológicos en la comunicación, los cuales, dijo en su momento, le parecieron "aterradores" y a pesar de comprender sus bondades, en definitiva se quedaba con la forma de conversar que involucra el "cara a cara".

Talina se fue a los 78 años, y sus tesoros podrán llegar a las manos de fans que así lo quieran, gracias al "Bazar Talinda Fernández", en el que se pondrán a la venta libros, ropa, muebles, premios vajillas, y varios "cachivaches" de la conductora, la segunda edición de este evento se realizará el 28 de noviembre.

Lee también: Casa de Talina Fernández en Acapulco devastada por huracán "Otis", asegura Pato Levy

¿Talina Fernández presintió su muerte?

"Coco" Levy, hijo de la fallecida Talina Fernández, compartió en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que tal vez su madre presentía su muerte, ya que poco tiempo antes de fallecer tuvo comportamientos extraños.

Se refería a ella misma como si pronto ya no fuera a estar viva, cosa que resultó extraña para su familia.

“Tenía un tiempo hablando de cosas raras, tenía unos meses diciendo, ‘ahora que ya me voy a ir, bla bla bla…muy raro’”, recordó su hijo, y narró un episodio que ocurrió una semana antes de su partida.

"Una semana antes fue a un restaurante con José Manuel, su novio, que es adorado, una bendición; llegó a la casa después de comer, se sentó en su sillón y dijo ‘ya carajo, me chocan los restaurantes, son demasiado ruidosos, no me gustó la comida, prométeme que nunca me vuelves a sacar de la casa’".

"Coco" Levy admite que en efecto, con varios de sus comportamientos y con sus palabras, los hizo pensar que presentía su muerte.

"Decía cosas muy extrañas, que hacían pensar que tenía una sensación de que se iba, no sé".

En abril, en una charla con su nieta María, fue cuestionada sobre su vida sexual, y Talina afirmó sin titubeos que esa etapa de su vida la titularía como "final feliz"; la conductora tenía pareja sentimental al momento de fallecer, una relación de la que habló abiertamente y confesó que la hacía sentir muy contenta y acompañada.

Lee también: Cenizas de Talina Fernández ya fueron esparcidas en el mar

rad