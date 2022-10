Talina Fernández llora al recordar al papá de sus hijos: Mariana, Coco y Patricio Levy

La última emisión de "MasterChef Celebrity" podría denominarse una noche de reinas de poker pues, aunque cada participante supo jugar con sus platillos destacaron las actuaciones de un par de mujeres: Talina Fernández y Margarita "La diosa de la cumbia".

En el caso de Talina fueron los aplausos que recibió por preparar un bisque de langosta muy al estilo francés. Se trata de una crema elegante hecha a base de los jugos y fragancias de la langosta. Al entregarlo no pudo evitar contar que durante toda la preparación se acordó de su exsuegra y su pareja Gerardo Levy, con quien estuvo casada en los años 60.

"Me sentí joven, yo estuve casada con un francés el papá de mis hijos que amaba la cocina francesa y su madre hacía bisque de langosta entonces era una celebración. Cuando vi los crustáceos que me tocaban me acordé", contó Talina, quien conmovió a todos los participantes cuando los recuerdos la invadieron y comenzó a llorar.

"La dama del buen decir", como es conocida, ha estado casada en tres ocasiones, siendo Gerardo su primer amor, con quien tuvo a sus tres hijos: Mariana, quien falleció en 2005, Coco y Patricio Levy.

Hoy la actriz y conductora de 78 tiene una relación con uno de sus admiradores que aprendió a conquistarla, ella misma se ha declarado muy feliz en cuestión del amor. Ahora recordó la época en la que además de cocinar ayudada de su marido y su suegra, aprendió un nuevo idioma. Actualmente Talina habla con fluidez tres idiomas: inglés, francés y alemán.

"Él (su exesposo) me hacía cocinar cosas muy francesas y mi suegra me enseñaba el libro, estaba en francés y yo no sabía hablar francés todavía y entonces quería riñones al jerez, quería bisque de langosta, unas cosas muy extrañas", recordó la actriz.

"Cuando me divorcié jure no volver a cocinar pero mira a dónde me ha traído la vida y traemos aquí a mi suegra a la que amé profundamente", agregó.

Esta presentación fue parte del reto de eliminación que Talina enfrentó junto a otros compañeros como Carlos Eduardo Rico, quien sorprendió al preparar patitas de pollo, Pepe, de Pepe y Teo, que hizo unas gorditas de chicharrón y sardinas que hizo Marcello Lara.

Sin embargo quien no logró superar el reto, provocando la conmoción también de los participantes y fans de la emisión fue: Margarita 'La diosa de la cumbia', quien, al intentar preparar dos platillos a la vez descuidó la técnica de preparación y dejó algunas espinas al pescado que era el ingrediente principal en su reto.



Foto: Instagram

"Yo les dije a todos que íbamos a hacer una fiesta el dia qye se acabe Masterchef, con el millón que se van a ganar pueden pagar a Margarita, 'La diosa de la cumbia'", dijo la cantante con buen humor para despedirse de sus compañeros, quienes expresaron buenos deseos para ella.



Margarita diciendo que el chef Pablo está loco y que con el millón del ganador les alcanza para contratar a Margarita la diosa de la cumbia #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/b9jaf6rcUk — Paola (@1CliveBixby) October 24, 2022

Margarita: *Con el millón que se ganen pueden pagar a Margarita la diosa de la cumbia*#MasterChefCelebritymx #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/G1DvbOQhDA — Chris Aguilar (@AdolfoReynaFolk) October 24, 2022

