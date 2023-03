Tábata Jalil lució su escultural figura con el top ideal para hacer ejercicios

Tábata Jalil es una de las presentadoras y reporteras de televisión más queridas de nuestro páis. Jalil se hizo conocida gracias a sus participaciones en programas como “El Empujón” y “Venga la Alegría” en la Televisión Azteca.

Recientemente Tábata Jalil decidió utilizar su perfil de Instagram para deslumbrar a sus seguidores luciendo un top deportivo, ideal para hacer ejercicios y para mantener una vida activa y saludable, como está acostumbrada la joven conductora.

Se trata de un top deportivo en color fucsia, de breteles anchos, de la marca Under Armour. La conductora de “Venga La Alegría” lo combinó con unas leggins en color verde.

La ropa deportiva es una de las preferida de Jalil, quien incluso recientemente se mostró luciendo un conjunto deportivo confeccionado con prendas sustentables, biodegradables y con filtro solar.

Tábata Jalil luciendo un conjunto deportivo pic.twitter.com/UP6auCOaIz — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 17, 2023

¿Cómo comenzó su carrera Tábata Jalil?

Tábata Jalil comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1998 cuando se sumó al programa “A quien corresponda”. Actualmente lleva más de 20 años en los medios de comunicación y cosecha más de 3 millones de seguidores en Instagram.

¿Cómo será el futuro profesional de Tábata Jalil?

Tábata Jalil dejó de ser conductora principal de “Venga La Alegría”, noticia que decepcionó a varios de los seguidores del matutino de TV Azteca, ya que es una de las conductoras favoritas del programa.



Foto: Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

Sin embargo esta noticia se sabía, ya que Tábata Jalil estaba en “Venga La Alegría” realizando un reemplazo de Kristal Silva, quien regresó al matutino después de pasar unas vacaciones en Brasil. Sin embargo esto no quiere decir que Jalil ya no forme más parte del programa, ya que la conductora cuenta con diversas secciones en el programa donde actúa como colaboradora o reportera de temas especiales, simplemente no estará en la conducción.