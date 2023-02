Tábata Jalil impone tendencia con minifalda y top

Tábata Jalil es una de las presentadoras y reporteras de televisión más queridas de nuestro páis. Jalil se hizo conocida gracias a sus participaciones en programas como “El Empujón” y “Venga la Alegría” en la Televisión Azteca.

Recientemente Tábata Jalil deslumbró a sus seguidores de Instagram al compartir con ellos una fotografía donde se la ve luciendo uno de los outfits tendencia del 2023: la combinación de minifalda con crop top.

El outfit de la colaboradora de "Venga La Alegría" consiste en un crop top de un solo hombro en color rojo oscuro, y una mini falda cruzada con estampado de animal print en colores negro y blanco. La conductora lo combinó con un smartwatch, pulseras rojas, y collares en color dorado.

En cuando a su peinado, la conductora de televisión decidió llevarlo suelto, con la raya al costado, algunas ondas sueltas al final del cabello, y la zona del flequillo la peinó bien tirante hacia un costado.



Foto: Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

¿Cómo comenzó su carrera Tábata Jalil?

Tábata comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1998 cuando se sumó al programa “A quien corresponda”. Actualmente lleva más de 20 años en los medios de comunicación y cosecha más de 3 millones de seguidores en Instagram.

¿Cómo será el futuro profesional de Tábata Jalil?

En las últimas horas se conoció que Jalil saldría del elenco de “Venga La Alegría”, noticia que decepcionó a varios de los seguidores del matutino de TV Azteca, ya que es una de las conductoras favoritas del programa.



Foto: Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

“Venga La Alegría” decidió quitarle su lugar a Tábata Jalil para que la misma sea reemplazada por Kristal Silva, quien regresó al matutino después de pasar unas vacaciones en Brasil. Sin embargo esto no quiere decir que Jalil ya no forme más parte del programa, ya que la conductora cuenta con diversas secciones en el programa donde actúa como colaboradora o reportera de temas especiales, simplemente no estará en la conducción.