Tom Holland y Jake Gyllenhaal desafían la gravedad con "t-shirt challenge"

En plena pandemia por el coronavirus (Covid-19) ya están surgiendo los retos virales en internet y uno de ellos ha llevado a los actores Tom Holland y Jake Gyllenhaal a desafiar la gravedad.

El llamado “t-shirt challenge” (reto de la camisa) consiste en ponerse una camisa parado de manos y ya ha hecho tendencia en redes a ambos actores.

El primero en hacerlo fue Holland, y aunque en las historias que compartió en Instagram se le veía bastante cansado y con respiración entrecortada al final logró el reto en el que etiquetó a Gyllenhaal, Ryan Reynolds y Harrison Osterfield.

whoever invented this “handstand tshirt challenge” and got Tom Holland to flex shirtless on insta stories... thank u very much

