Susana Zabaleta cantará en la versión cinematográfica de "La usurpadora"

Para Susana Zabaleta la versión cinematográfica de "La usurpadora", que estrenaría este año, es como las cintas de la llamada Época de Oro, en la que de pronto y sin saber cómo, aparecían mariachis por todos lados.

En este musical la actriz de "Sexo, pudor y lágrimas" encarna a una empresaria e interpreta varios fragmentos de canciones, ya sea a dueto o como solista.

La esencia de la historia permanece, con mellizas separadas al nacer y quienes un día se reencuentran, notando que son de carácter y posición económica opuesta.

“Es completamente diferente (la versión cine), creo va a estar muy padre y a la gente le va a gustar. Es como las películas de antes porque (por ejemplo) yo digo ‘ya me tienes harta’ y a cantar. Así eran las de Pedro Infante, que siempre había mariachis que quién sabe de dónde salían, de entre las ramas, y era muy padre”, señala Zabaleta.

“Canto pedazos (de canciones), entre duetos y eso, es como hablar un poco. Yo contesto (a otros personajes) así”, abunda.

"La usurpadora" fue una telenovela estrenada en 1998 y que se convirtió en fenómeno televisivo, elevando al estrellato a la actriz Gabriela Spanic, luego de haber sido transmitida en más de 100 países y doblada a más de 20 idiomas.

En el filme dirigido por Santiago Limón ("Hasta que la boda nos separe") se encuentran, entre otros, Isabella Castillo como las dos hermanas; Alan Estrada es el interés amoroso de las hermanas; Alejandra Ley, la nana de la familia; y Cecilia Toussaint, la abuela.

Canciones como "La vida es un carnaval", "Mi tierra", "Livin´ la vida loca", "Bidi bidi bom bom" y "Cosas del amor" son algunas de las que contarán con coreografía, área a cargo del ganador del Grammy, Sebastian Krys.

Este año, también, Susana sería vista en la pantalla con "Fantasmas y la última pesadilla", cinta de terror, donde su personaje es la cabeza de alfiler de todo lo que sucede.

“No he visto nada, se me hace que no existe, que no la filmaron, que fue una cosa entretenernos a ver qué hacemos (en la pandemia)”, cuenta entre risas.

Regreso al teatro

Este fin de semana la coahuilense regresa a los espacios teatrales con "Dos locas de remate", al lado de Gabriela de la Garza, en el Nuevo Teatro Libanés.

La puesta en escena, que se detuvo en agosto pasado con funciones llenas, estará en el formato 15 por 15, es decir, sólo cada dos semanas estará con exhibiciones de viernes a domingo.

“Son dos hermanas que no se ven hace 20 años y todos tenemos la idea de que a los hermanos hay que quererlos y no, eso es una jalada, el amor y cariño se da en el día a día. Aquí es qué pasa, por qué (una de ella) llegó a buscar (a la otra), no llega alguien sino te va a pedir algo e inician las comparaciones”, detalla.

“(Durante las presentaciones) Hay gente que se ríe en cosas crueles y hay un silencio después. Eso me dice la dificultad que es vivir en comunidad, lo difícil que es vivir en familia. Tiene que haber respeto y no la idea de que (a los hermanos) todo se les aguanta, cuántas grandes industrias se han separado, quebrado, por eso”, considera.



rad