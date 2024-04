Susana Alexander revela que fue la primera en irse de su boda: "Tenía que irme al teatro"

Susana Alexander tomó una determinación cuando cumplió sus 80 años; retirarse del teatro, debido al cansancio que experimenta, aunado a que ya se siente lista para dedicar su tiempo con sus hijos y los 13 perros que viven con ella, pues a lo largo de toda su trayectoria priorizó su carrera como actriz, a tal grado que el día de su boda fue la primera en retirarse, porque tenía que volver al teatro.

Alexander, una de las actrices con las carreras más longevas en el teatro de nuestro país, ya no siente la misma pasión que un día experimentó a subir al escenario de un teatro, así lo reveló en una entrevista con Matilde Obregón, donde confirmó que, en poco tiempo, dejará de aceptar propuestas teatrales.

"Ya no, ya me cansé, está bien reflexionado, no son (decisiones) viscerales, aquí no hay ocurrencias, está pensado, dije: ´-Ya no, esto no me está dando todo el placer que siempre me dio´", explicó.

De acuerdo con la actriz, cuando cumplió 80 años cayó en la cuenta que le faltaba muy poco antes de partir de este plano, por lo que aseguró que ya no desea dedicarle más de su tiempo al público, debido a que llegó el momento de entregarse a su familia y a darse tiempo a sí misma.

"Estoy harta de no poder estar sábados y domingos libre para las fiestas para mi familia o para lo que sea, como siempre estoy tan activa, no me di cuenta que pasó el tiempo, me queda muy poco tiempo, ya no se lo quiero regalar a la gente, a nadie, más que a mí", precisó.

La dedicación que doña Susana ha dado a la actuación no ha tenido límites, así lo demostró al compartir que el propio día de su boda, cumplió con las dos funciones que tenía pactadas aquel día.

Por ello, se convirtió en la primera en dejar la celebración, con la aprobación de su esposo, pues él era consciente de que para ella era importante cumplir con sus compromisos laborales.

"El día de mi boda me tuve que levantar, dije: ´-Ahí se quedan porque yo me tengo que ir al teatro, buen provecho, sigan ustedes la fiesta´, que se quede la gente comiendo contentos y ya me fui, no pasa nada".

La actriz aseguró que no teme aburrirse cuando ofrezca su última función de "La velocidad del otoño", la apuesta en escena que eligió para retirarse, pues destacó que quería que su última participación arriba de un teatro dejara una reflexión a las personas que acudiera a verla.

"Nunca me he aburrido conmigo, soy una mujer que lee mucho, que disfruta las cosas, que está acompañada por muchos perritos, estás ocupadísima con ellos, no hay tiempo para la aburrición y, en el momento que me aburra, hasta esto voy a disfrutar".

También destacó que Tatiana y Julián, sus hijos, respetaron su decisión:

"Ellos saben que si mamá dice que va a hacer esto, lo va a hacer, les expliqué que estoy cansada, muy cansada, y tengo ganas de ir a visitarlos y tengo ganas de hacer mi vida porque me queda muy poco tiempo, tengo que comenzar a medirlo", destacó.

También descartó que la decisión haya sido por algún problema de salud, pues en la actualidad se encuentra muy bien.

"Estoy bien pero, de la noche a la mañana, ya no estás bien y no sabes, no sabes... ´este cuerpecito cada día te da sorpresas´", puntualizó.

A lo largo de su trayectoria en el teatro, Alexander participó en alrededor de 73 puestas en escena.

