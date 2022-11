Susana Alexander recuerda a su entrañable amigo, Héctor Bonilla, tras su muerte

La actriz Susana Alexander recuerda que cuando conoció a Héctor Bonilla ella tenía 17 años y él 21, ambos participaban en un programa llamado "El Gran Teatro Terrasola", el cual era dirigido por Luis de Llano Palmer y se representaban los grandes textos del teatro contemporáneo.

"Nos tocó representar ´Los justos´, de Albert Camus, éramos él, Aarón Hernán y una servidora, entre otros actores, pero ahí nos conocimos para siempre jamás", comentó Alexander.

Susana Alexander explicó que desde entonces se convirtieron en hermanos por elección, pero coincidieron en muchas obras de teatro y proyectos de televisión, pero sobre todo en momentos de la vida diaria y en familia.

Como hermanos que eran Susana Alexander y Héctor Bonilla siempre se platicaban sus inquietudes y hasta se pedían consejos, como una vez que ambos estaban en temporada en el Teatro Independencia con la obra "Los Hijos de Kennedy", pero entonces le surgió una gran oportunidad, trabajar con Manolo Fábregas.

"Me dijo, 'quiero hablar contigo Susana', nos salimos a la explanada a caminar y me preguntó que qué le aconsejaba, yo le respondí que se fuera con el señor Fábregas porque era muy importante, porque además iba a estar con Silvia Pinal, y me contestó, 'pero no vayan a pensar que soy un hijo de la chin... porque ando botando el trabajo ', pero le insistí y se fue, esto le abrió las puertas con Manolo Fábregas y trabajó muchas veces con él".

También recordó que cuando su mamá Brigitte Alexander, pionera de la televisión, fue contratada para una gira donde Héctor Bonilla formaba parte del elenco, ella le habló del actor y le dijo que era para ella como un hermano mayor y que lo iba a amar, así que tenía que adoptarlo y así fue, ambos la pasaron muy bien durante le tiempo que estuvieron viajando por el país y después fue recibido como uno más de la familia.

Con el paso de los años su cercanía siguió siendo estrecha y se buscaban siempre que tenían oportunidad, porque ambos siempre están trabajando en varias cosas a la vez.

"Yo le hablaba de vez en cuando ahora que estaba enfermito y siempre muy lindo conmigo. No estaba diciéndome 'Tenemos que hacer algo', y yo 'tenemos que hacer nada, tenemos que descansar porque hemos trabajado mucho'; es que Héctor era un workaholic, un muy buen hombre, yo lo quise mucho y es un hermano más que se me va, pero me da tranquilidad saber que está descansando".

Ella agradeció que su esposa Sofía Álvarez siempre le hiciera el favor de comunicarla con él, aunque la última vez, hace dos meses, no pudieron hablar porque Héctor se encontraba dormido, aún así está tranquila porque no quedó nada pendiente entre ellos.

"Yo sabía que esto iba a pasar de un día a otro, sí tenía mi corazón preparado para esto y me da gusto que ya está descansando, aunque sea por una vez, pero ha de estar desesperado, estoy segura que ahorita va a organizar algo allá donde está, no faltaba más".

