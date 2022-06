Sugey Ábrego reveló el motivo que casi la lleva a quitarse la vida

Sugey Ábrego, bailarina, conductora y actriz construyó su carrera para convertirse en un “símbolo sexual”, pero en el camino se tropezó con algunas piedras, como un productor que trató de sobrepasarse y su exmarido, que luego de abusar física y emocionalmente de ella, Sugey pensó en quitarse la vida.

Luego de forjarse, desde la niñez, en la disciplina del baile y compartir aulas de la Escuela Nacional de Danza con Elisa Carrillo Cabrera, Sugey fue bailarina de Paulina Rubio, pero muy pronto descubrió que si bien, los escenarios eran su pasión, no lo era a través del ballet sino mediante la actuación, por lo que probó suerte como conductora, una profesión que la acercaría a la televisión, aseguró en el programa “El minuto que cambió mi destino”.

Sus primeros pasos artísticos

Luego de una invitación del Borrego Nava a participar en una obra de teatro, Ábrego hizo un casting para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA), de esta manera conoció a Eugenio Cobo, el responsable de la escuela de actuación de Televisa, que le otorgó una beca y vales de comedor pues, a diferencia de sus otras y otros compañeros, ella provenía de una familia modesta y tenía que sustentar sus gastos, pero no le permitían trabajar mientras tomaba clases.

“Era bailarina, tenía mis ingresos propios y de repente faltaba, por lo que yo le comentaba a Eugenio Cobo: -es que yo ya trabajo y todos los de mi salón vienen de juniors, vienen de casita, les pagan el departamento y todo”, aseguró. “Yo siempre fui muy decidida, imponía lo que quería, eso me permitió defender mi belleza porque reconocía lo que tenía”.

Sugey vivió acoso, en su primera etapa como actriz

Fue así que la actriz se abrió paso, sin la ayuda ni palanca de familiares, hasta que un día se presentó a un casting en donde se llevó una experiencia muy desagradable, pues un productor de telenovelas de la televisora –del que no refirió el nombre- le dio un beso, argumentando que lo hacía para ver la forma en que reaccionaba al personaje de villana. En ese momento, Sugey le dio una patada en los genitales, pero no lo denunció pues aseguró que en esa época no había las herramientas que hay ahora para hacer público el abuso sexual.

“No, claro que no lo denuncié. Para mí fue sorpresivo, fue un momento de duda, (te cuestionas) ¿yo lo propicié?”, por lo que nunca se atrevió a contárselo a su mamá y papá. Pero, aunque se trató de un momento complicado, Ábrego aseguró que así comenzó a seleccionar mejor sus castings y decidir en qué clase de artista quería convertirse, por lo que abandonó las pruebas de telenovelas y busco aparecer en anuncios y como conductora de televisión.

Fue así que obtuvo su primera oportunidad en el canal cuatro en donde inició como “la chica del clima”. A partir de ahí obtuvo la exclusividad con Televisa, conseguida por Marta Zavaleta, que en ese entonces era directora de programación de canal, y que fue una de las personas que la ayudó a que su carrera comenzara a despegar, pues buscaba posicionarla como un símbolo sexual: “Vino Maxin, H, Record, trajes de baño”, recordó.

“Me arropó una mujer con mucha experiencia y que me cuidó muchísimo. Ella se encargaba de protegerme. Sabía lo que yo podía provocar, la quiero muchísimo”, compartió.

Pero esta no fue la única intervención que la productora tuvo en la vida de Sugey, pues la actriz aseguró que una conversación con Zavaleta fue la que impulsó su decisión de contraer matrimonio, pues le expresó que era el momento de decidir si quería convertirse en ama de casa o sembrar frutos dentro del mundo de la televisión.

El matrimonio, el inicio de muchos problemas

En el programa de concursos “De poca”, Ábrego conoció a Enrique Duran, que se dedicaba a diseñar motos y publicitaba su negocio en el programa en el que ella era conductora. En esa época, Sugey llevaba cinco años sin ninguna relación y empezaba a sentirse cansada y sola, y anhelaba casarse, por lo que comenzó a salir con él. Poco después, el noviazgo se hizo público por un paparazzi, que ella sospecha que fue enterado por parte de su pareja en ese momento.



Foto: Canal de YouTube de Imagen TV

“Es muy raro que a mí me sacaran un paparazzi si es que no era programada”, explicó.

Luego de seis meses de noviazgo, Enrique le dio el anillo de compromiso, y fue también en ese tiempo cuando la actriz presenció las primeras actitudes violentas de su pareja, cuando un día, luego de una fiesta y “pasado de copas”, trató de bajarla del coche andando a medio Periférico, por lo que decidió terminar la relación con él.

Pero, tras que Enrique se internara en rehabilitación, la actriz le dio una segunda oportunidad, ella aceptó y se casaron. “Fueron tres años superpadres”, llenos de viajes, subsidiados por Sugey, quien además puso la casa donde vivían, que mantenía sola, y no compartía los gastos de la casa con Duran, “yo ganaba tan bien que yo nunca le pedía un centavo, cometí la torpeza de nunca hablar de dinero con mi pareja”, recordó.

Pero este no fue el único problema que imperó en su relación, pues Duran era un hombre violento que poco a poco subió el grado de agresión en contra de Sugey que –entre lágrimas- recordó uno de los peores enfrentamientos que sostuvo con él, durante un viaje a Acapulco, mientras se dirigían a una reunión en carretera, cuando Enrique abrió la puerta del copiloto, a lo largo de 15 kilómetros, y la actriz iba casi en el piso de la carretera, en un intento de aventarla fuera del coche.

“Fue la primera vez que yo intenté divorciarme, tuvimos una separación de seis meses”, confesó, pero retomó la relación, pues Enrique le aseguró que no recordaba nada de lo que había ocurrido, pues se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero la actriz volvió a verse en el mismo riesgo en otra ocasión, sólo que en ese momento se encontraba en una llamada telefónica con su madre, que del otro lado de la línea, escuchaba todo lo que ocurría detrás: “Esa vez sí puse el celular, mi mamá estaba del otro lado escuchando todo porque yo dije si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo”.

En esa ocasión fue que Ábrego tomó la decisión definitiva de divorciarse por solicitud de su madre que le dijo: “te pido hija, por favor, que ya dejes ese matrimonio porque no voy a aguantar si me dicen que estás muerta”.

El divorcio llegó sí, pero también llegó una deuda en la vida de la actriz, pues pagó muchas deudas que Duran tenía, que tenía una extensión de sus tarjetas de crédito, llegó a deber más de 450 mil pesos. En la actualidad, Enrique ha pagado más del 70% de su deuda por medio de bienes, situación que ha ayudado a Sugey a liberarse, pues llegó a dejar la cuenta de Ábrego con 50 pesos, situación que la llevó a pensar en el suicidio. “Mi dolor era tan grande que quería acabar con mi vida”, por lo que tuvo que internarse en una clínica, por un brote psicótico que experimentó antes de la pandemia. “Sólo recuerdo que estaba en la cornisa (del balcón de su departamento en el cuarto piso), y Juanita me agarró del suéter, en ese momento me senté, empecé a llorar y le pedí que llamara a mis papás porque necesitaba ayuda”.

