Sugey Ábrego conquistó las redes con un revelador minivestido

Sugey Ábrego es una de las actrices y conductoras más queridas y talentosas de nuestro país. Ábrego ha protagonizado éxitos como “La vecina”, “Hasta el fin del mundo” o “De que te quiero, te quiero”.

La ex pareja de Enrique Durán también es una verdadera influencer, ya que utiliza sus redes sociales para estar en contacto con sus seguidores y para compartirles fotos y videos de su día a día, del detrás de escena de sus trabajos o incluso material exclusivo de algunas de sus producciones de fotos. En Instagram incluso ya cosecha más de 1 millón de seguidores, una cifra muy importante.

Recientemente Sugey Ábrego utilizó sus historias de Instagram para subir una foto donde se la ve posando con un vestido azul más que elegante. Se trata de un vestido con escote en V, mangas largas y llega hasta las rodillas.

Foto: Sugey Ábrego. Fuente: Instagram @sugeyabregotv

Sugey Ábrego lo combinó con un maquillaje súper cargado en la zona de los ojos, donde aplicó mucha máscara para pestañas y optó por un delineado en color negro. El cabello decidió lucirlo lacio y peinado con raya al costado.

Sin dudas Sugey Ábrego dio cátedra sobre cómo lucir elegante, y este look puede ser imitado en Navidad o Año Nuevo sin dudas. Sin embargo este no es el único look de Sugey que se puede imitar en las fiestas de fin de año.



Foto: Sugey Ábrego. Fuente: Instagram @sugeyabregotv

En otro posteo de Instagram, Ábrego lució un conjunto total black. La prenda en cuestión se conoce como ‘Body’, y el mismo puede combinarse con pantalones o con faldas. Lo mejor de estas prendas es que las mismas afinan la cintura y la conductora lo lució a la perfección. Lo acompañó con una cola de caballo bien tirante, y un maquillaje donde destacó sus labios.