Succession expande su imperio

La acaudalada familia Roy reafirma su estatus de exitosa al sumar a su imperio tres premios Emmy, uno de ellos el de Mejor serie dramática, la noche de este lunes en la entrega de premios a lo mejor de la televisión estadounidense.

Fue la serie con más nominaciones de la noche con un total de 25, de los cuales 14 fueron de actuación para su tercera temporada compuesta por nueve episodios. lo que dan 29 capítulos en total.

“Una gran semana para Succession, hubo más votación que para el príncipe Carlos, somos más legítimos, estamos muy honrados, es un esfuerzo de equipo, empezando por los guionistas, los productores que nos apoyan, muchas gracias”, expresó su creador Jesse Armstrong al recibir la estatuilla junto con su equipo.

Durante esta gala, la serie también se llevó otros dos galardones: Actor de reparto en una serie dramática por la interpretación de Matthew Macfadyen y Guión de una serie dramática.

Zendaya puso el toque emotivo al recibir el premio a Actriz en la categoría de drama por su participación en Euphoria. Apenas podía hablar. “Hola, muchas, muchas gracias”, alcanzó a decir.

En esta ceremonia una de las grandes sorpresas fue la serie de comedia The white lotus, que se llevó el premio de Miniserie o serie de antología, Dirección y Guión en una miniserie.

De este programa, Jennifer Coolidge y Murray Bartlett se llevaron los reconocimientos a mejores actriz y actor de reparto respectivamente.

Otra gran premiada fue Ted Lasso, como Serie de comedia que, a su vez, dio el premio de Actor principal a Jason Sudeikis, categoría que también ganó el año pasado. La comedia también logró el reconocimiento a Dirección y a Actor de reparto para Brett Goldstein.

La serie extranjera El juego del calamar sorprendió al lograr el premio en la categoría de Actor principal en serie dramática para Lee Jung-Jae, y de Dirección para Hwang dong-Hyuk.

“Tuvimos 14 nominaciones en los Emmys, la gente me dice que hice historia, no creo que lo haya hecho yo solo, ustedes abrieron la puerta al Juego del calamar, hicimos historia todos juntos, espero que El juego del calamar no sea la última serie extranjera que esté en los Emmys”, expresó el director de la serie coreana.

La cantante Lizzo quitó el reinado a RuPaul, al obtener este año la categoría Programa de competición.

“Cuando era pequeña sólo quería verme a mí misma en este medio, alguien como yo, alguien gorda y negra como yo, hermosa... Si puedo decirle a la pequeña Lizzo algo sería: vas a ver a esa persona, pero vas a ser tú también”.

Otros ganadores

ACTRIZ DE REPARTO DRAMA: Julia Garner por Ozark.

ACTOR DE REPARTO DRAMA: Matthew Macfadyen por Succession.

ACTRIZ DE REPARTO COMEDIA: Sheryl Lee Ralph por Abbott elementary.

ACTOR DE REPARTO COMEDIA: Brett Goldstein por Ted Lasso.



25 PREMIOS se entregaron durante la ceremonia de este lunes, antes se habían repartido 93.

JESSE ARMSTRONG

Guionista y productor

“Gran semana para Succession, hubo más votación que para el príncipe Carlos, somos más legítimos, estamos muy honrados”

TAPETE DORADO



Andrew Garfield apostó al blanco con un traje de Zegna.



El diseño de Kerry Washington fue creación de Elie Saab.



Reese Witherspoon y su brillante traje de Armani.



Jung Ho-yeon (Squid game) lució un vestido Louis Vuitton.



Elle Fanning desfiló con un vestido con cola de colores negro y rosa, de Sharon Long.