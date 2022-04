Studio Ghibli no ha muerto. Hayao Miyazaki prepara su última pélicula como director

Luego de su retiro en 2013, el cineasta japonés de 81 años, Hayao Miyazaki prepara una nueva película. Esta no es la primera vez que el creador dice que abandona Studio Ghibli para no volver más, como hizo en 1998. Sin embargo, al año siguiente, concibió la idea que luego se convertiría en "El viaje de Chihiro", la película más taquillera de Japón y la única película de habla extranjera ganadora del Premio Oscar. ¿Esta ocasión no será la excepción y su nueva cinta alcanzará cifras récords?

La última vez que concedió en una entrevista fue en 2014, como parte de la promoción de la última película en la que participó "Se levanta el viento" (2013). Hoy el "New York Times" logró conversar con el creador de algunas de las historias más entrañables y emotivas en el mundo de la animación. Esto fue posible luego que el diario estadounidense llegara a un acuerdo por el Academy Museum of Motion Pictures, un recinto ubicado en Los Ángeles donde se exhibirá una retrospectiva de su obra, en septiembre.

“Creo que la herramienta de un animador es el lápiz”, fue uno de los primeros pensamientos que Miyazaki compartió con NYT. Tras una seria pero inocente conversación acerca de la calidad de lapices en la industria japonesa. El cineasta reconoció despreocupado que la nueva película que trabaja, luego de anunciar su segundo y "definitivo" retiro, la realizará “porque quería”.

A lo largo de 34 años y de la mano de 11 largometrajes, el director de cine se distinguió del género convencional del anime gracias a movimientos extensibles en primeros planos y panoramas, "una paleta de colores saturados, brillantes pero nunca llamativos" y prestándole mucha atención a la intensidad de las luces y sombras que proveen al cuadro en la imagen. Pero una imagen estética y perfecta para la contemplación, cargada -además- de contenido ideológico, no es su objetivo principal, sino que "consolarte, llenar el vacío que podría haber en tu corazón o en tu vida cotidiana", dijo.

Por este mismo argumento, Hayao Miyazaki no quiso hablar mucho acerca de lo que veremos en su próxima cinta, pero tampoco se mantuvo en el completo silencio, pues reveló que se tratará de una historia basada en una novela de 1937, del escritor Genzaburo Yoshino, que se concentrará en la vida de un joven de 15 años, proveniente de Tokio, aficionado a las travesuras; "una fantasía a gran escala".

melc