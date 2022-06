Stromae disfraza el miedo con música

Tras una pausa musical, el cantante belga Stromae encontró equilibrio en su vida personal al convertirse en padre; aunque lo celebra con nueva música, comenta que aún sufre de los estragos que la pandemia le dejó.

“Me siento muy asustado de salir y estoy seguro que es el caso de muchas personas porque estuvimos encerrados en casa durante mucho tiempo, pero me obligo a mí mismo a salir a veces porque honestamente me gustaría quedarme en casa, que es mi lugar seguro”, comenta.

Esos miedos, dice, los calma su esposa, quien en todo momento estuvo a su lado y lo apoyó al cuidar de su niño para darle tiempo de seguir componiendo.

“Fue un tiempo perfecto porque me concentré en hacer mi álbum, pude ir a mi oficina, trabajé en mi estudio, tuve una vida normal, aunque fue difícil porque no pude ver a mis amigos, pero fui muy suertudo, sé que mucha gente sufrió y no le fue fácil”.

Convertirse en padre no ha sido tarea fácil, sobre todo porque su pequeño de tres años lo levanta temprano todos los días.

“Odio levantarme temprano, soy muy malo en eso, pero debo de hacerlo porque mi bebé me despierta a veces a las seis y media de la mañana, es difícil pero debo de hacerlo, a veces le toca a mi esposa, quien es una hermosa mamá”, ahonda.

Ahora esa inspiración se ha traducido en una serie de combinaciones de ritmos de muchas culturas que trató de unir para crear su álbum Multitude, que ya está disponible en físico y todas las plataformas digitales.

“Combinar música afro, cumbia, música de Bolivia, de Bulgaria, China, tiene muchas influencias alrededor del mundo. Descubrí la cumbia electrónica hace unos años, me gustó mucho y además también me gustaron los beats clásicos del reggaetón, por eso lo combiné con la cumbia y creo salió algo original”.

Y aunque enfatiza que le gusta el reggaetón y sus sonidos, quiso experimentar con él.

“Me gusta el reggaetón pero me cuesta trabajo encontrar un ritmo, siento que ha sido el mismo durante 20 años, que a veces es repetitivo, así que decidí cambiarlo y combinar sonidos”.