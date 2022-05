En 2019 The Strokes se apoderó del Corona Capital e hizo enloquecer a 95 mil personas, que brincaron, gritaron, y cantaron hasta el punto de derramar lágrimas de la emoción.

Sin saber que el Covid-19 causaría una pandemia, miles de mexicanos tenían la esperanza de ver a la banda nuevamente en un escenario.

Pero el mundo colapsó y tuvieron que pasar casi tres años para que sus fans pudieran repetir la hazaña y verlos nuevamente en acción.

Para muchos es una banda imperdible debido a que se les considera como “Los salvadores del rock", pues al inicio del nuevo milenio el pop dominaba y ellos irrumpieron la escena musical con su disco "Is this it" el cual hasta quebrantó protocolos en el diseño de su portada.

La banda de rock estadounidense, en ese momento hasta fue censurada después de que, en la portada de su primer disco, apareciera una mujer desnuda con un guante de plástico descansando sobre el glúteo.

A pesar de ello se considera como uno de los mejores álbumes de la primera década del siglo XXI.

En aquel festival antes del coronavirus la banda más esperada de la décima edición, salió al escenario, haciendo retumbar todo el lugar por miles de personas que saltaban.

La agrupación inició cantando “Heart un a cage", “You only live once” y “The modern age”.

El vocalista y líder de la banda Julian Casablancas es considerado como provocador, y controversial, ha sido señalado por muchos por salir al escenario en ocasiones en estado inconveniente debido a las drogas y al alcohol, pero independientemente de esto nunca le ha fallado a su público y su entrega siempre es total.

Una banda de rock "anormal"

Como una banda de rock "anormal" ha sido calificada por críticos musicales, debido a que muchos de sus detractores han pensado que lo que hacen no es lo mejor del rock, un argumento que se enfrenta a quienes apuntan a que son buenos porque rompieron los esquemas de una industria musical que sólo producía música para las masas.

Es por ello que, el disco debut "Is this it", se considera como revolucionario, presentaba a unos "chavos" desaliñados, usando tenis y pantalones rotos, y cantando sin importar lo que el mundo dijera de ellos.

Su estilo musical y su forma de ser hizo que muchos grupos quisieran copiar el concepto; tras más de 20 años, The Strokes han perdurado, es por ello que el concierto que ofrecerá el día de hoy en el Foro Sol de la Ciudad de México es uno de los más esperados del año.



