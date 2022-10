La temporada de otoño llegó y en esta época no hay nada que se antoje más que una tarde de películas en casa. Quizá por esta razón es que las plataformas streaming guardaron varias de sus mejores cartas para estrenar en el mes de octubre.

Entre sustos, historias detectivescas y una que otra comedia. Estos son los estrenos más esperados del mes y la lista completa de producciones por plataforma:

"Belascorán". La historia de un hombre que se que se convirtió en detective luego de comprar un kit de preparación para este oficio por 300 pesos en internet se vuelve trascendental cuando todo parece indicar que la ciudad necesitaba de un investigador privado que indagara en aquello en lo que la justicia no reparó. Protagonizada por Luis Gerardo Méndez esta es una interesante y entretenida historia basada en un personaje creado por el escritor Paco Ignacio Taibo II. Se estrena el 12 de octubre.



Otros estrenos de la plataforma:

"Siempre reinas" (2/10/2022)

"Nailed It!: Temporada 7" (5/10/22)

"El teléfono del señor Harrigan" (5/10/22)

"La chica más afortunada del mundo" (7/10/22)

"Derry Girls: Temporada 3" (7/10/22)

"El club de la medianoche" (7/10/22)

"El topo" (7/10/22)

"Conversaciones con asesinos: Las cintas de Jeffrey Dahmer – Miniserie" (7/10/22)

"Las Hermanas" (8/10/22)

"Playlist: Miniserie" (13/10/22)

"La maldición de Bridge Hollow" (14/10/22)

"La Escuela del Bien y del Mal" (19/10/22)

"Somebody Feed Phil: Temporada 6" (18/10/22)

"Jaula" (24/10/22)

"Misterios sin resolver: Volumen 3" (18/10/22)

"28 días paranormales: Temporada 1" (21/10/22)

"Franco Escamilla: Voyerista auditivo" (23/10/2022)

"El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro" (25/10/22)

"El hijo bastardo y el mismísimo diablo: Temporada 1" (28/10/22)

"Big Mouth: Temporada 6" (28/10/22)

"El amor entre el hada y el demonio" (30/10/22)

Lee también: Se abre el testamento de Fernando del Solar: así queda la repartición de sus bienes

"La Divina Comida". Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itati Cantoral, Margarita “Diosa de la Cumbia” y Faisy, son algunas de las 16 personalidades que participarán en este programa de realidad versionado del programa culinario "Come Dine With Me", donde cada una de las celebridades luchará por ser el mejor anfitrión de una espectacular cena y en la que lo más importante puede ser la plática. Se estrena el 27 de octubre.

Otros estrenos de la plataforma:

"Stargirl T3" (1/10/22)

"Pennyworth T3" (7/10/22)

"Chef sin desperdicio T2" (8/10/22)

"Avenue 5 T2" (11/10/22)

"All American T 5" (12/10/22)

"All American: Homecoming T2" (12/10/22)

"El juramento Parte 2" (18/10/22)

"Wonder Woman 1984" (19/10/22)

"Tom & Jerry" (25/10/22)

"Legendary" (27/10/22)

"¡GARCÍA!" (28/10/22)

"Rogue Heroes " (30/10/22)

"The White Lotus T2" (31/10/22)

Acorn TV

"My life is murder". Protagonizada por Lucy Lawles, la famosa actriz que en los 90 dio vida a la princesa guerrera Xena. Esta serie finalmente estrena su tercera temporada contando la historia de la expolicía Alexa Crowe, quien en esta ocasión aprenderá a lidiar con los expedientes al mismo tiempo que con un caos familiar. Se estrena el 13 de octubre.

Lee también: El tajante mensaje de Gerard Piqué contra Shakira que da la vuelta al mundo



Otros estrenos de la plataforma:

"Grantchester" (6/10/22)

"My life is murder" (13/10/22)

"Wire in the blood T4 "(13/10/22)

"Doc Martin" (20/10/22)

"Wire in the blood T5" (27/10/22)



Disney+

"Star Wars: Historias de los Jedi". La serie animada escrita por Dve Filoni contará en seis cortos de antología las aventuras de distintos Jedis (defensores de la paz) como Conde Dooku y Ahsoka Tano. Se estrena el 26 de octubre.

Otros estrenos de la plataforma:

"Dino Ranch" (5/10/22)

"Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" (5/10/22)

"Hombre Lobo por la Noche" (7/10/22)

"Big Shot: entrenador de élite" (12/10/22)

"Turu y los turulecos" (12/10/22)

"Deadpool" (14/10/22)

"Deadpool 2" (14/10/22)

"Logan" (14/10/22)

"Cinderella: the reunion, a special edition" (14/10/22)

"La gran aventura de los Lunnis y el libro mágico" (14/10/22)

"In The SOOP: Friendcation" (19/10/22)

"Mr. Gardel" (14/10/22)

"CNCO: los últimos 5 días" (21/10/22)

"Marvel Studios Unidos: Creando She-Hulk: Defensora de Héroes" (27/10/22)

"El Hombre Araña 2" (1/10/22)

"Power Book III: Raising Kanan" (1/10/22)

"Toda La Sangre" (1/10/22)

"The Serpent Queen" (1/10/22)

"Dracula" (1/10/22)

"The Great S2" (1/10/22)

"Un paso adelante" (16/10/22)

"The BMF Documentary: Blowing Money Fast" (23/10/22)

"Sisi" (25/10/22)

Star+

"Rosaline". ¿Qué pasaría si Romeo tuviera una exnovia toxica? Algo así es lo que plantea esta película juvenil que es contada por la prima de Julieta, quien al ver que su pretendiente cambió de parecer narra la historia de esta nueva pareja que se volvió clásica en la literatura. Es un giro fresco y cómico de la historia de amor que todos conocemos.Se estrena el 14 de octubre.

Otros estrenos de la plataforma:

"The Walking Dead" (T11 P3) (2/10/22)

"30 Noches Con Mi Ex" (5/10/22)

"Grey’s Anatomy" (T18)" (5/10/22)

"Station 19 (T5)" (5/10/22)

"The Bear" (12/10/22)

"Chucky T2 "(19/10/22)

"Sonic The Hedgehog 2"(21/10/22)

"The Lost City" (21/10/22)

"American Horror Stories T2" (26/10/22)

"El encargado" (26/10/22)

"Motherland: Fort Salem" (26/10/22)

Prime Video

"Argentina, 1985". Con Ricardo Darín a la cabeza del elenco de esta película la historia seguirá a un grupo de abogados que investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina. Se estrena el 21 de octubre.

Otros estrenos de la plataforma:

"Borrego: Sal del camino" (5/10/22)

"The Sound of 007" (05/10/22)

"Tren bala" (06/10/22)

"Lunáticos" (07/10/22)

"Cochina Envidia" (07/10/22)

"Catherine, Called Birdy" (07/10/22)

"Cyrano" (14/10/22)

"Voy a Pasármelo Bien" (14/10/22)

"La Periferia: Conexión al Futuro" (21/10/22)

"Desesperada" (26/10/22)

"El Norte Sobre El Vacío" (28/10/22)

"The Devil’s Hour" (28/10/22)

"El peso del talento" (28/10/22)



Apple TV+

"Acapulco" segunda temporada. La comedia bilingüe orquestada por Eugenio Derbez regresa la historia al Resort de Las Colinas contando la historia de Máximo Gallardo, un joven que está viviendo el sueño de su vida como trabajador del centro turístico más popular de Acapulco, pero debe lidiar con problemas inesperados de todos los matices que suceden ahí y un romance inesperado. Se estrena el 21 de octubre.

Otros estrenos de la plataforma:

"¡Hola, Jack! Un mundo mejor" (7/10/22)

"Shantaram" (14/22)

"El escritor fantasma T3" (21/10/22)

"Raymond & Ray" (21/10/22)

"Louis Armstrong: Black & Blues" (28/10/22)

Paramount+

"Star Trek: Prodigy", temporada 2. Durante un viaje por la galaxia la tripulación de jovenes alienígenas de una nave debe aprender sobre el trabajo en equipo si quieren encontrar un futuro mejor. Se estrena el 28 de octubre.

Otros estrenos de la plataforma:

"Plan de Escape: El Rescate" (1/10/22)

"Creepshow T3" (7/10/22)

"Monster High: La película" (7/10/22)

"Bob Esponja: Kamp Koral" (8/10/22)

"City on a Hill T3" (13/10/22)

"Moonshine T2" (14/10/22)

"Rio Shore T2" (17/10/22)

"El Gerente" (20/10/22)

"Déjame Entrar" (21/10/22)

"Pantanal" (24/10/22)

"El Capo" (27/10/22)

"Cerdita" (29/10/22)