Streaming amenaza a la tv

La televisión tradicional aún es la reina de las entregas de premios pero los servicios streaming le pisan los talones.

La entrega 71 del Emmy es una muestra: si bien el líder en esta competencia es HBO —servicio premium, pero al final televisión tradicional— con 47 candidaturas, streaming pelea por 55 (Netflix 30, Amazon 18 y Hulu seis).

Los números que presentan las plataformas online son superiores a las que tenían hace cinco años donde su participación en el Emmy apenas era de 12%, mientras la tv tradicional dominaba con 88%. Ahora el incremento del streaming es de 205% y para la entrega de hoy tienen una participación de 33%,mientras la televisión tiene 67%.

Para el conductor Rafa Sarmiento la ceremonia llega en un momento en el que las series están prácticamente en el mismo nivel que el cine “y muchas veces hasta mejor”, señala.

“Tenemos historias fuertes y dulces, melodramáticas y mucho más torcidas. Este año y el pasado hubo esta diversidad de colores y contenido porque esa es la verdadera naturaleza de la tv hoy; hay una competencia, una sobreoferta de contenido”, dice en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Hay más series de las que podemos ver en nuestras horas de ocio, tendríamos que estar pegados las 24 horas para poder ver todo lo que se produce; este abanico de posibilidades que nos ha regalado la tv es la característica principal de lo que llega ahora al Emmy: la diversidad”, afirma.

El conductor ha formado parte de la entrega en la trasmisión por el canal TNT los últimos años, viendo cómo se mueven las ternas. Considera que en las categorías principales hay de todo pero las ternas hablan por sí solas.





En categorías principales como Serie dramática, la balanza se inclina por la tele tradicional con seis producciones —Better call Saul (AMC), Game of thrones (HBO), Killing Eve (BBC America), Pose (Fox), Succession (HBO) y This is us (BBC)— contra dos para streaming —Ozark (Netflix) y Bodyguard (Netflix).

Aunque en general GOT de HBO tiene la mayoría de nominaciones, hay más televisoras que compiten como Fox y BBC.

Del lado de la comedia sucede lo mismo. En cuanto a las nominaciones a Serie, la terna se mueve en cuatro contra dos. Las producciones de tv tradicional son Barry (HBO), The good place (NBC), Shitt’s creek (Pop Tv) y Veep (HBO) contra La maravillosa señora Maisel (Prime video), Fleabag (Prime video), y Muñeca rusa (Netflix).

Uno de los puntos que también destacan es la presencia de personalidades del séptimo arte y que ahora forman parte de las producciones televisivas, como Hugh Grant, nominado como Actor de miniserie gracias a Un escándalo muy inglés.

“Es normal este pase del cine a la tv e incluso sucede que actores tradicionales de tv brincan a cine”, señala Sarmiento.

“Miren lo que pasa con Breaking bad, es una de las series pioneras en poner a la televisión en esta categoría; son de los primeros fenómenos masivos de televisión, de series que se consumieron y ahorita están haciendo hasta una película”, comenta.

La alfombra roja de los Emmy se transmitirá hoy por E! a partir de las 17:00 horas mientras que la premiación podrá verse por TNT a las 20:00 horas de México.