Speedy González vuelve con película en Hollywood, pero con supervisión mexicana

GUADALAJARA.- La próxima película que llevará al roedor de Speedy González como protagonista se abocará a la familia, algo que le darán manos de ascendencia mexicana.

Arturo Hernández, artista visual que lleva 25 años en Hollywood, está siendo responsable del proyecto que protagoniza el personaje que popularizó el grito de "ándale, ándale, arriba , arriba" y hace la vida imposible al Gato Silvestre.



Foto: EL UNIVERSAL / César Huerta

"No es un personaje al que le debas cambiar cosas, no es racista, le tiende la mano siempre a quien lo necesita, qué más se puede pedir", dijo el artista brevemente.

Lee también: Las millonarias condiciones que Christian Nodal pidió para su concierto en Colombia

"Es acerca de la familia y como es así, hay cosas que están basadas en mi familia, la de mis hermanos, cosas que pasan en todas las familias", apunta.

Hernández, un mexico-americano de primera generación, comenzó en 1994 como asistente de animación en la cinta "Cats don't dance", para luego pasar a "Fantasía 2000" y posteriormente figurar en "Hércules", "Tarzán", "Atlantis", "Hermano oso" y "Tinker Bell".

Fue supervisor creativo en "My little pony: una nueva generación". Recién regresó a Warner Animation Group donde desarrolla "The legend of Speedy Gonzalez".

El llamado Ratón Más Veloz de México fue creado a inicios de los 50. Tiene en Rosita, una ratoncita tierna, a su amor de toda la vida y en Tranquilino López, su primo, su antítesis.

En 1999. el Canal Cartoon Network decidió dejar de emitir los episodios por considerar que había estereotipos étnicos, pero luego de diversas presiones, entre ellas la de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos que se refirieron al personaje como ícono cultural, éste regresó a la pantalla chica.

Ayer, Hernández ofreció una ponencia en Pixelatl, festival especializado en animación que tras una década dejó Morelos, su sede original, para trasladarse a la capital tapatía.

"La verdad es que todo vale la pena, no hay nada mejor que hacer lo que uno ama; hay días difíciles, claro, puedes trabajar hasta 80 horas la semana, pueden cancelarse proyectos, lo más difícil para mí ha sido comunicar a la gente que sólo tienen una semana más de trabajo, pero de verdad, todo vale la pena", dijo a los asistentes, en su mayoría jóvenes.

Lee también: Ana Claudia Talancón aclara si llegó o no en estado inconveniente a la premier de “Soy tu fan”

Actualmente se encuentra dirigiendo la animación The cat in the hat, basado en el personaje de Dr. Seuss, creador de El Grinch y El Lórax.

"Después de 20 años (cuando se hizo El Gato, acción viva con Mike Myers), queremos hacerlo completamente animado y apegado al libro. No se verá como lo que se ha hecho antes. será CGI y esperamos que sea en 2024", destaca Hernández.