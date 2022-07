"Soy tu fan": ¿Qué ha pasado con el elenco de la serie?

Estrenada un 28 de abril del año 2010, la serie televisiva "Soy tu fan" se convirtió en la favorita de muchos durante el final de la primera década del siglo XXI.

Durante dos temporadas los seguidores de "Soy tu fan" siguieron la historia de Charly quien después de una ruptura amorosa conoce a Nico personaje que cambiará el panorama del amor a lo largo de toda la serie para Charly.

Pero esas dos entregas no fueron suficiente para los fans, quienes se quedaron esperando una tercera temporada, hoy esa continuación es una realidad pues Cinépolis dio a conocer los primeros avances de la nueva producción, esta vez para la pantalla grande.

Los fans ya se encuentran a la espera de la fecha oficial del estreno, pero a la entrega llegarán sus protagonistas con mucha más trayectoria de la que tenían la primera vez que participaron de esta serie.

¿Qué fue de estos actores a lo largo de 12 años?

Ana Claudia Talancón

La protagonista de la serie Ana Claudia Talancón, además de ser una de las actrices que continúo a bien su carrera posterior a la serie, llegó con dos experiencias exitosas al proyecto de "Soy tu fan", pues apareció en los filmes "El crímen del padre amaro", y "Matando cabos".

Posterior a "Soy tu fan" Talancón actuó en distintas series y películas mexicanas como "Tercera Llamada", "Paraíso perdido", "El recluso", "Como Caído del Cielo", entre muchas otras producciones.

En Noviembre de 2021 Talancón anunció públicamente que finalmente contraería nupcias con su amor el arquitecto Alejandro Lopart, sin embargo en febrero de este año la actriz reveló a la revista Clase las razones por las que no se llevará a cabo a corto plazo.

"En noviembre había contado que mi novio y yo nos comprometimos en matrimonio, pero a pesar de que tenemos muchas ganas de casarnos, no hemos podido realizar la boda debido a que he tenido mucho trabajo, he filmado series y películas, tanto en México como en otros países. Me siento bendecida por tener amor y trabajo'', aseguró la actriz.

Martin Altomaro

El actor que protagonizó la serie juvenil junto a Talancón, Martin Altomaro, se ha mantenido activo desde el año de su debut en 1992.

Después de realizar "Soy tu fan" el nacido en Argentina participó en proyectos cómo "Tercera llamada" ," La fórmula del doctor Funes" y recientemente, "Todo Mal" de Issa López.

Actualmente Altomaro mantiene una relación con la actriz Regina Blandón, reconocida por interpretar a Bibi en "La Familia P. Luche".

A pesar de llevarle 15 años de edad a Blandón, y de ambos haber tenido matrimonios fallidos la relación se ha mantenido saludable hasta el día de hoy.

Maya Zapata

Maya Zapata, la actriz que dió vida a Rocío, una de las mejores amigas de Charly en la serie, tuvo uno de los papeles más importantes de su carrera cuando interpretó a Selena Quintanilla en la bioserie transmitida por la plataforma de Netflix.

Su más reciente proyecto fue en la película "La Nave", en cuya presentación aseguró aceptar solo papeles en películas "prietas", dónde se le dé más espacio y voz a la gente morena.

"El racismo no se trata de la experiencia personal, el racismo es una estructura que afecta a mucha gente, hay mucha gente que ha vivido racismo y no se ha dado cuenta, eso es algo que tenemos que reconocer para que los derechos sean iguales para todos", compartió la actriz.

Juan Pablo Medina

Iñaqui, personaje amado por muchos odiado por otros en "Soy tu fan" quien era esposo de Fernanda. Éste fue interpretado por Juan Pablo Medina quien actualmente es reconocido por haber trabajado en la serie "La casa de las Flores".

Pero para el actor el año 2021 fue de momentos complicados, ya que tuvo que ser hospitalizado de emergencia y después tuvieron que amputarle una pierna debido a una trombosis. En redes sociales comparte parte de sus terapias y cómo se esfuerza día a día para retomar la normalidad.

Marcela Guirado

Ana fue uno de los personajes que estuvo presente desde el principio de "Soy tu fan". Gracias al personaje Ana, Marcela Guirado se dio a conocer y comenzó a participar en diversos proyectos.

La actriz trabajó en la serie biográfica de Juan Gabriel "Hasta que te conocí", así como en la exitosa serie biográfica de Luis Miguel interpretando a Verónica Castro.

