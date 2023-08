"Soy tenaz como Chente": Jaime Camil

Lo que tienen en común Vicente Fernández y el actor Jaime Camil es la necedad. Así lo considera el actor de 50 años en entrevista con EL UNIVERSAL.

Jaime, quien da vida a El charro de Huentitán en la serie El Rey, Vicente Férnandez, se identifica con la perseverancia del cantante porque considera que tuvo que ser tenaz en demostrar su capacidad actoral cuando todos creían que recibía ventaja por ser hijo de un empresario adinerado de México.

“Yo era el necio que nunca quitaba el dedo del renglón de que mi papá me pagaba la carrera y que si no fuera por mi papá yo no estaría ahí, y ahí me tienes, dándole y dándole, trabajando y estudiando. Todos tenemos nuestro obstáculo que vencer en la vida, con diferentes proporciones”, dice Camil.

Fernández, por su parte, forjó una carrera desde cero, cantando en restaurantes y bodas, vendiendo lechuguillas de agave, pues sus padres eran rancheros. El cantante se convirtió en uno de los íconos del regional mexicano y antes de su muerte, en diciembre de 2021, dejó autorizada una bioserie producida por Caracol Televisión en la que Jaime lo interpreta y que acaba de estrenarse por Azteca Uno.

“Entre una de las peticiones que le hizo a la productora fue no hablar del secuestro de su hijo porque eso abre heridas. Por supuesto tiene un conflicto, un antagonista, pero es un homenaje que enaltece su carrera... como ser humano tenía fallas, aunque ese no es el perfil de la serie”, explica el actor.

El show, que se estrenó en 2022 en streaming, tendrá una edición distinta para ver la historia de manera lineal: “Va a contar mucho mejor la historia y con esta nueva vida en tv nacional podremos conocer la reacción del público”.

Se solidariza con sus colegas

Como miembro del Sindicato de actores de EU (SAG-AFTRA), Camil se muestra solidario ante la huelga que actualmente se vive en Hollywood por la búsqueda de condiciones laborales más justas: “los CEO de las grandes compañías están muy fuera de la realidad: dicen que no hay dinero, pero le pagan a sus directores más de 80 millones de dólares al año y tienen casas que valen 25 y yates de 30, entonces sí hay dinero y lo hacen gracias a nuestros contenidos”.

Además defendió las peticiones de sus compañeros, quienes piden reparticiones justas y evitar el uso de la Inteligencia Artificial.

“Escuché al presidente de Disney decir que estábamos solicitando condiciones fuera de la realidad, fuera de la realidad es que él dé declaraciones en su avión de 60 millones de dólares”.