“Soy actriz, no hago política”, dice la pareja de hijo de AMLO

República Dominicana.— La modelo y actriz venezolana Irene Esser es una de las invitadas a la primera edición del Cana Dorada Film Festival, un encuentro de cine en República Dominicana que busca ponerse en el mapa de la industria. Allí aclaró que ella no está relacionada ni está interesada en la política, aunque es pareja de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO.

“Yo no tengo ninguna relación con el gobierno, quiero que sepas que yo soy actriz, nunca me he dedicado a la política ni quiero dedicarme a la política, mi vida personal es súper privada, como todos saben es algo muy personal y es independiente de lo que puedas ver en las noticias y lo que sea, esta es mi vida real: compartir con actores, directores, prensa”.

En efecto, la relación entre la actriz de Bolívar y Andrés es muy discreta, pero se les ha visto juntos en algunos eventos como la toma de protesta del ahora Presidente de la República y a finales de 2019 en una cata de chocolate.

Hace unos días, sobresalió un video de ella aventándose en paracaídas, un sueño que tenía pendiente y que decidió cumplir junto a su hermano en Año Nuevo, cuando fue a Venezuela. Al preguntarle cómo ha cambiado su vida ahora que suelen decirle ‘la nuera de...’, ella, de buen ánimo, contestó:

“Creo que no tengo nada que ocultar, para mí es muy normal mi vida, me despierto en la mañana como tú, hago mi café, me encanta el café y esa es mi vida, o chocolate en Venezuela o en México; quiero hacer una obra de teatro...”

Desde hace tres años, la venezolana vive en México donde, dice, ha encontrado un segundo hogar y donde quiere comenzar a desarrollar su carrera.

“Sí, estoy justo empezando a hacer castings, lo de Bolívar fue un proyecto grande que tomó bastante tiempo pero ahora ya estoy lista para todo el mercado mexicano, en noviembre estrené una película en la Cineteca que para mí es muy grande, de prestigio, la estrenamos allí y el público mexicano estuvo bastante contento”, expresó.

Además de Irene, al festival de cuatro días en Punta Cana han llegado artistas como Ana Serradilla, Paz Vega, Julián Gil, Marc Clotet, entre otros.