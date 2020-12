Someten a Toño Mauri a doble trasplante de pulmón debido al Covid-19

Desde hace cinco meses Toño Mauri está luchando contra el coronavirus, que ahora además le ha exigido someterse a un doble trasplante de pulmón.

En junio el actor anunció que él y su familia habían dado positivo al virus mundial y en el programa "Despierta América", detalló que llevaba siete días dando batalla a una enfermedad que por momentos lo tenía muy mal.

"Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, creo que he tenido suerte porque he estado bien de oxigenación, entre 95, 96 pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto cambie", expresó.

"Empecé el jueves con la molestia; el domingo perdí el gusto y el olfato y ya en adelante vino todo el desarrollo. Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentía muy débil y la verdad es que pensé que era una gripe porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo hemos estado en la casa sin salir", contó al programa de Univisión.

Luego de un tiempo tuvo que ser internado y hoy, en la misma cadena estadounidense, durante el programa "El gordo y la flaca" se dio la noticia de que el también cantante mexicano se encuentra en terapia intensiva después de recibir un doble trasplante de pulmón el martes 15 de diciembre.

En julio su hermana Graciela Mauri dio noticias del progreso, dijo que le habían trasplantado plasma para ayudarlo a generar anticuerpos y que mejoraba con los días.

"Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa", escribió Toño Mauri en un posteo de Instagram.

Los últimos meses según contaron sus familiares, sólo seguía en el hospital tomando terapias de recuperación, sin embargo, al parecer por los daños causados a sus órganos respiratorios ahora decidieron tomar esta medida.

Por el momento ningún familiar ha dado declaraciones sobre el estado de salud actual del actor, pero se espera que su hijo, Antonio Mauri Jr. pueda dar noticias en los próximos días.

