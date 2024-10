Hablar de cuatro décadas de trayectoria artística no es cualquier cosa, y la cantante española Sole Giménez lo sabe, ya que ella considera que permanecer vigente no sólo se debe al trabajo y la preparación, también hay algo de “cabezonería”, como ella dice.

“Con Presuntos Implicados yo estuve 23 años y tenía una industria detrás apoyando, pero en mi etapa como solista esa industria ha desaparecido, porque se ha puesto a impulsar las carreras de gente más joven; pero siento que para mi generación tenemos aún un sentido para estar aquí”.

Sole aseguró que sus pretensiones no están dirigidas a llegar a nuevos públicos, pero sí lograr permanecer en el gusto de la gente que la sigue desde 1983, cuando inició su carrera con el grupo.

“Nunca he pretendido dejar mucha huella porque todo es efímero, como la vida misma, pero lo que sí quisiera es que alguien se acuerde que yo hice música de calidad y calidez”.

Celebrará en México

Sole Giménez no se considera una persona que le guste mirar atrás, por eso, para ella fue muy curioso que fuera una amiga quien le recodara el año pasado que estaba por cumplir 40 años de trayectoria; algo que le agradece, porque así pudo celebrar.

“Siempre estoy en el presente y pensando en el futuro, mirando hacia delante; pero ahora que me ha tocado hacer una reflexión y mirar atrás creo que he tenido mucha suerte en todo el recorrido que he hecho y en seguir aquí”.

Para festejar, Sole ofrecerá un concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el 15 de noviembre, donde realizará un amplio recorrido por su historia musical, el cual ha resumido en su último álbum 40 Aniversario Nuevo Disco Celebración.

“Revistar estas canciones ha sido como un reencuentro con viejas amigas, de las que tienes mucho tiempo sin ver y te alegra mucho verlas, y eso es lo que me ha pasado con estas melodías que hemos tenido la suerte de traer a esta celebración.

Traer este espectáculo era muy importante para ella, ya que asegura que el público mexicano ha sido fundamental en su carrera.

“Yo sigo en la música por dos motivos: porque me apasiona y tengo ilusión; y porque hay un público que me sigue abrazando en cada concierto. En México yo tengo un público muy cariñoso”.