Sofía Rivera le saca provecho a sus fracasos en pantalla

La actriz y conductora Sofía Rivera Torres ha aprendido a tomar lo bueno de los fracasos que ha tenido en el plano laboral.

Hace casi 10 años, en 2013 logró colarse como finalista del concurso Chica E!, que buscaba a la nueva promesa de la televisión, pero al final no se hizo con el triunfo, mientras que el año pasado fue la segunda eliminada del reality La casa de los famosos.

Pero estas circunstancias, más que defraudarla, la impulsan a prepararse para hacerse de un lugar en el entretenimiento donde ha aparecido como conductora, o en su faceta como actriz en telenovelas como Si nos dejan, Cabo y la recién estrenada, Tu vida es mi vida.

“Llega un momento en el que te das cuenta de que ningún proyecto te hace o te arruina la carrera, es la acumulación de la trayectoria lo que te va a posicionar o te mantiene vigente en la mente de las personas”, señala Sofía Rivera Torres en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Si ahorita pregunto quién estuvo hace cuatro temporadas de cualquier reality ya nadie se acuerda con eso me refiero que ningún proyecto hace o deshace tu carrera, es la suma de todo lo que vas haciendo”.

Vida familiar

La actriz asegura que fue su participación en La casa de los famosos el factor que la impulsó aún más para dedicarse a la actuación, pues la posicionó entre los espectadores y le abrió las puertas. Pero aunque participar en el reality hizo que su popularidad aumentara, la también modelo señala que hoy prefiere buscar proyectos que no la separen de su familia.

“No lo sabía, pero me he dado cuenta en estos últimos años de que soy muy hogareña, me gusta estar con mi familia, con mi esposo, mi niña, mis papás. Disfruto mucho de eso, pero estar alejados daña el corazón”, explica Sofía, quien en marzo de 2023 se casó con el conductor Eduardo Videgaray.

Mientras llega algún otro proyecto en conducción, Rivera está de estreno con la telenovela Tu vida es mi vida , que ya puede verse por el canal Las Estrellas.

La historia sobre una mujer a la que le quedan pocos meses de vida, es un remake de la chilena Amar o morir, donde Sofía interpreta a Natalia, su primera villana.

“Es perrísima. Ser una culebra es mucho más divertido que ser buena, porque siendo villana tienes la licencia de hacer y decir cosas muy escandalosas que no puedes hacer en la vida real”.