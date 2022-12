Sofía Reyes cautivó a todos desde la playa

Una de las cantantes mexicanas con mayor éxito a nivel internacional es Sofía Reyes. La joven es la creadora de canciones como “Muevelo”, “1, 2, 3” o “Mal de amores”.

La ex pareja de Ricky Montaner es muy activa en sus redes sociales, ya que a través de esas plataformas puede estar en contacto con sus seguidores y compartir con ellos sus rutinas, el detrás de escena de la filmación de algún videoclip o de la grabación de sus canciones.

Recientemente Sofía Reyes utilizó su perfil de Instagram para compartir algunas fotos de sus vacaciones. La joven cantante se encuentra en la playa (no develó exactamente en qué lugar) y desde allí subió fotos a la orilla del mar.

La cantante incluso compartió una foto del libro que está leyendo ahora. Sin dudas Sofía Reyes siempre aprovecha el tiempo que tiene para reconectarse consigo misma y para cuidar su salud mental.

Foto: Historia de Sofía Reyes. Fuente: Instagram @sofiareyes

Sofía Reyes incluso aseguró recientemente en una entrevista que ha cambiado mucho su forma de ver y de disfrutar la vida en los últimos años, ya que se ha centrado en su bienestar personal, no solo a nivel sentimental, sino también a nivel físico y mental.

"Tuve una etapa muy ruda en 2019 en la que yo salía de fiesta todo el tiempo. De hecho, aquí en España salí con Anitta y fue una fiesta loquísima. O sea, Anitta, cuidado", dijo en una entrevista Reyes. "No me acuerdo de dónde fuimos pero fue una locura. Yo estaba en pijama a punto de dormirme, me marca y me dijo 'Sofía, vamos acá' y me convenció. No sé cómo lo hizo. Yo terminé yendo", aseguró Sofía.



Foto: Historia de Sofía Reyes. Fuente: Instagram @sofiareyes

Sin dudas Sofía Reyes ahora disfruta la vida de otra forma. Prefiere leer, practicar yoga o actividades al aire libre y no ir de fiesta en fiesta como lo hacía antes.