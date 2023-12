Sofia Boutella da pelea en “Rebel Moon”

La actriz Sofia Boutella, protagonista del filme de Zack Snyder, Rebel Moon, se dice agradecida con aquellas mujeres que han abierto el camino en la industria para que otras generaciones, como la suya, puedan hoy protagonizar proyectos.

Boutella, quien comenzó su carrera como bailarina de artistas como Madonna, lleva una década dedicada únicamente a la actuación y es hoy quien está a la cabeza de la nueva apuesta del director de La liga de la justicia.

Rebel Moon: la niña de fuego, que llega este jueves a las 21:00 horas a la plataforma Netflix, es una epopeya de ciencia ficción fantástica que el director ideó en la década de los 80 muy al estilo Star Wars. La historia sigue a Kora (Boutella), una mujer misteriosa pero fuerte que guía a un grupo de guerreros, buscando proteger a su colonia, ubicada al borde de la galaxia, del ejército de un imperio tirano.

“Esta película es importante; tener a Kora como mujer protagonista también lo es. Muchas mujeres han pagado el camino para que yo pueda caminar por él y han trabajado muy duro expresándose y dándole voz a verdades importantes que estaban pasando, y poco a poco las cosas van cambiando y ahora vemos más y más mujeres liderando grandes películas como esta”, dice Sofia.

“Se lo debo a estas mujeres, no creo que hubiera tenido esta oportunidad si no fuera por ellas. No lo doy por sentado, el hecho de estar en la posición en que estoy ahora, sé que no ha sido fácil para las mujeres en general, así que me siento muy agradecida y quería representar eso de la mejor manera”, comparte.

En ese sentido, la actriz argelina señala que admira lo que han hecho actrices como Meryl Streep o Patricia Arquette, pero también figuras de la música como la propia Madonna, de quienes se inspira.

Pero interpretar una guerra, como hace en Rebel Moon, detalla, también era importante para ella porque considera que Snyder (300 y El ejército de los muertos) es un gran cineasta.

“Sabía que iba a hacer un personaje fuerte y que iba a ser ruda porque Zack sabe cómo filmar escenas de acción pero él también me dio algo único, especial y complicado de interpretar, que es psicológicamente diferente, y yo quería encontrar esa profundidad.

“Quería interpretar a una mujer ruda, por supuesto, y eso era también atractivo, pero encontrar su vulnerabilidad y hacerla humana también era importante”, explica la actriz.

En la cinta escrita por Snyder, cuya segunda parte (La guerrera que deja marcas) llegará en abril), Boutella comparte créditos con actores como Djimon Hounsou, con una breve participación del mexicano Alfonso Herrera.