“Sofía Aragón capta un drama en “La noche”

El mismo día que su amiga Chelsie Kryst, Miss USA 2019, se quitó la vida al perder la batalla contra la depresión, Sofía Aragón comenzó a escribir un guión inspirada en los hechos que la estremecieron.

Dos años después, la tapatía que llegó a ser segunda finalista en Miss Universo, presenta hoy esa historia como cortometraje en el Regal Cinema de Los Ángeles, en el Shorts International Films Festival.

La noche, título del trabajo filmado en diciembre pasado en San Luis Potosí, fue dirigido y protagonizado por la propia Aragón con su recién nacida casa productora Checkmate Pictures.

“Es la historia de una mujer que tiene todo en la vida, pero una relación abusiva con su pareja; es el contraste de tener una vida aparentemente perfecta, pero emocionalmente destruida y colapsada”, comenta la también modelo.

“Los trastornos mentales, la ansiedad, la depresión, son hoy la amenaza número uno de salud pública en el mundo, si viéramos las cifras crudas deberíamos estar mucho más alarmados de lo que estamos ahora, es importante poner este tema en la mesa y dejar a un lado el tabú de que quien tiene algo así está loco”, añade.

La noche, que salió del cuarto de edición en marzo pasado, ya tiene en sus vitrinas el galardón a Mejor Productora en el LA Independent Women Film Award 2024.

Que Sofía decidiera estar en casi todas las áreas creativas no fue improvisación, cuenta con estudios de producción, dirección y actuación en la New York Film Academy.

“Me hubiera encantado que en este proceso me dirigiera alguien más, pero no fue el caso y tampoco fue una mala experiencia, fue gratificante porque crecí y fue demostrar que con ganas se pueden hacer las cosas y no esperar a que me abran las puertas”, comenta.

El Shorts International Films Festival, donde se presenta este fin de semana La noche, da calificación para en algún momento optar a los premios BAFTA y Oscar.