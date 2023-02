Sindicato de Actores premia la diversidad

Todo en todas partes al mismo tiempo se perfila como la candidata más fuerte a los premios Oscar después de que anoche fue una de las más premiadas al recibir cuatro galardones durante la entrega de los Premios SAG otorgados por el Sindicato de Actores.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles, y fue por primera vez transmitida en el canal de YouTube de Netflix, estuvo llena de emotividad y de nostalgia, pues varios ganadores lloraron al recibir el reconocimiento de sus colegas.

Más de 100 mil integrantes de la organización eligen año con año a lo mejor de las actuaciones en series y películas y en esta ocasión Jamie Lee Curtis subió por el premio a mejor actriz de reparto en película.

La actriz, heredera de Tony Curtis, aprovechó para hacer referencia a un artículo recientemente publicado en la revista New York donde se analiza a los hijos de actores que han triunfado sin tener en cuenta que se mantienen por mérito propio: los “nepo babies”.

“Amo a los actores. Amo actuar. Amo el trabajo que hacemos. Amo ser parte de un equipo. Amo ser parte de un elenco. Amo lo que hacemos entre nosotros. Es un trabajo tan hermoso. Y sé que muchas personas en nuestra industria que son actores no pueden hacer este trabajo y miras noches como esta y piensas: ‘¿Eso alguna vez será posible para mí?’ Y sé que me ven y piensan: ‘Bueno, nepo, baby, por eso está ella allí’, y lo entiendo totalmente. ¡Pero la verdad es que tengo 64 años y esto es simplemente increíble!”, dijo Curtis.

Jonathan Quan, quien se llevó el premio en la misma categoría, masculina celebró la inclusión de actores asiáticos. Él fue el primero en recibir este galardón en esta categoría.

“Me di cuenta de que este momento ya no me pertenece sólo a mí, también pertenece a todos los que han pedido un cambio; yo me alejé de la actuación porque había muy pocas oportunidades y ahora todos en esta sala contribuyeron a estos cambios”, señaló Quan.

Finalmente Michelle Yeoh consolidó a la cinta, llevándose el premio para mejor actriz principal en una película, en la que también competían actrices como Ana de Armas y Danielle Deadwyler.



Ariana Debose acompañada del mexicano Diego Luna presentaron la categoría en la que ganó Jennifer Coolidge. Foto: AFP



“Esto no es sólo para mí, sino para todas las personas que se parecen a mí... gracias por darme un asiento en la mesa porque muchos de nosotros queremos ser vistos”, expresó Yeoh.

The white lotus se fue como la serie más ganadora después de conseguir el premio al mejor reparto en la categoría de drama y el reconocimiento para la mejor actriz principal en una serie dramática para Jennifer Coolidge, quien en esta temporada de premios ya se ha llevado un Critic Choice Award y también un Globo de Oro.

Durante la ceremonia destacó la presencia mexicana con la aparición de actores como Diego Calva, quien hizo homenaje a su personaje de Manny Torres en la cinta Babylon, cuando la presentó junto a Li Jun Li; mientras que Diego Luna acompañado de Ariana Debose presentó la categoría que ganó Jennifer Coolidge.

