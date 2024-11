Además de ser una de las actrices más importantes en la historia, no sólo del cine mexicano de la Época de oro, sino del mundo, Silvia Pinal se desempeñó en la vida política cuando fue diputada entre 1991 y 1994, sin embargo, su contacto con este ámbito data desde que era pequeña y también cuando encontró el amor en el priísta Tulio Hernández.

A pesar de que la diva del cine nació en Guaymas, Sonora, a lo largo de su niñez se mudó a diferentes partes de la República, esto debido a que su padre, don Luis Moisés Pasquel, se desempeñó como político; fue presidente municipal Tequisquiapan, Querétaro y, en Cuernavaca, Morelos, fungió como director de obras públicas.

Más adelante, cuando comenzó su relación con el político Tulio Hernández, exgobernador de Tlaxcala, estado donde tomó el papel de primera dama, cayó en la cuenta que, a través del gobierno, si este se gestionaba de forma correcta, se podían lograr muchas cosas para mejor la calidad de vida de la cuidadanía.

Lee también: Muere Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano

"Cuando yo me casé con Tulio, que vivimos un gobierno en Tlaxcala maravilloso, porque Tulio fue un gran gobernador, y me ayudó para que yo fuera una primera dama con mucha dignidad, haciendo cosas muy bonitas, vi la manera en que se podía ayudar y hacer cosas estando dentro el gobierno, dije que sí cuando me hablaron para hacer diputada", confió a Cristina Pacheco, en una entrevista concedida en la década de los noventa.

Antes de unirse a la 55 legislatura, la actriz sopesó que, al emprender una candidatura como diputada del PRI, tendría que alejarse de su carrera, en una época en que su teatro Silvia Pinal se estaba consolidando y el teatro Diego Rivera acaba de inaugurarse.

La actriz tomó con mucha seriedad ese papel; rememoraba el temor que se apoderó de ella cuando subió a tribuna por primera vez y tuvo que dar a conocer sus propuestas para llevar a cabo en el Congreso de la Unión.

"La responsabilidad que yo sentía de estar involucrada en leyes de mi país, en decisiones de ayudar o hasta perjudicar al país, con mi voto, colaborando, el subir ahí fue una cosa terrible".

Lee también: Sylvia Pasquel despide a su madre Silvia Pinal: "tu ausencia me dolerá por siempre"

Por fortuna, la primera actriz contó con la asesoría de dos figuras políticas que la guiaron para conducirse con seguridad antes las y los demás diputados, tanto del PRI, PAN y PRD; se trataron de Rodolfo Becerril Straffon y Díaz Ernesto Diaz Infante.

"La primera vez que subí les rendí honor, al placer de estar en esa tribuna, el honor de estar ahí, de estar colaborando en cosas tan importantes y tener compañeros tan brillantes, la verdad les dije lo que sentía y, después, empecé a soltar mi rollo", ahondó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc