El director Diego del Río, quien ha estado al frente de montajes como "The Prom", "Master Class", "La gaviota", entre otros, considera que el homenaje que recibirá Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes el próximo lunes, y el cual él dirigirá, es una manera de que la actriz cierre el círculo con su alma mater.

"No hay que olvidar que Silvia Pinal es una destacada egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), entonces eso la vincula con Bellas Artes desde sus orígenes y yo creo que eso también va a ser muy especial, ella empieza ahí su camino, su formación artística y recibe en este punto de su vida y de su carrera un gran homenaje", dijo Diego del Río.

El director comentó que recibió la invitación para dirigir este homenaje hace como mes y medio, pero no fue por casualidad sino a partir de la primera participación que tuvo con el Palacio de Bellas Artes, cuando dirigió la ópera "Juana sin cielo" que se presentó en mayo de este año con éxito; así le hacen la propuesta para escribir el libreto de este evento y además dirigirlo.

"Inmediatamente vi la agenda y dije, quiero hacerlo, quiero ser parte de este viaje, quiero ser parte de este camino, quiero entender, quiero estudiar, a una mujer que se abrió campo en un mundo muy difícil, que es el de la cultura y el espectáculo en México. Silvia Pinal nunca tuvo límites, ella siempre rompió con los no, a base de trabajo, constancia y vitalidad, un espíritu de trabajo único, admirable, me quedo con la enseñanza de que cuando amas lo que haces, no hay manera de hacer otra cosa en la vida".

A pesar de que Diego del Río es uno de los directores teatrales más importantes en la actualidad, nunca tuvo la posibilidad de dirigir a la última diva de la época de oro del cine nacional.

"Es un privilegio y un regalo inesperado, yo no tuve la posibilidad y el honor de trabajar con ella, pero siento que el poder ser parte de este homenaje tan especial, también es una manera de vincularme con su camino tan vasto y admirable", dijo el director.

Diego del Río explicó que si bien ya conocía la trayectoría de Silvia Pinal, ahora que ha tenido que estudiarlo a profundidad para llevar a cabo este homenaje, este trabajo no ha hecho más que confirmar su admiración por esta artista, que en su larga trayectoria ha llevado su carrera por varios caminos.

"Es una mujer que ha tocado todos los géneros, todos los medios, el cine, el teatro y la televisión, donde fue pionera en Canal 4, también fue pionera del teatro musical protagonizando el primero que se produjo en nuestro país, produciendo además grandes musicales, poniendo la vara muy alta para los productores que vinieron después, trayendo los grandes títulos de este género tan especial, que además yo quiero tanto, además fue la protagonista de la película ganadora de la Palma de Oro; Viridiana y que fue dirigida por Buñuel; entonces es un honor hacer esto".

¿Cómo será el evento?

Para preparar la logística de este evento, Diego del Río pensó en dar inicio por lo más destacado en su recorrido cinematográfico, que fue muy amplió y le permitió alternar con las grandes estrellas de la época, como Pedro Infante, Sara García, Andrés Soler, entre otros; después seguir por su paso por el teatro, teniendo como introducción un texto que escribió Diana Bracho, donde habla de su experiencia al trabajar con ella en 2012 en la obra "Amor, dolor y lo que traía puesto y como parte de este homenaje, se va a realizar la presentación de algunos números musicales de las obras como "¡Qué, tal Dolly!", "Gypsy", "Anny es un tiro" y "Mame", para los cual ha trabajado estrechamente con el coreógrafo Oscar Carapia.

"Creo que es de alguna manera el pináculo de este homenaje, porque el gran amor en toda la carrera de Silvia Pinal es y ha sido el teatro musical. Decidimos escoger números de los cuatro personajes principales de la carrera de Silvia Pinal, aquí Oscar Carapia ha hecho una magnífica dirección, hablamos de quiénes estaría bien que participaran, entonces consideramos que está la generación heredera de este trabajo que Silvia Pinal hizo, son algunos de los grandes exponentes del teatro musical mexicano Bianca Marroquín, Fela Domínguez, Stephanie Salas y Alan Estrada, va a ser un viaje muy interesante".

En todo momento ha estado trabajando estrechamente con Sylvia Pasquel, quien ha supervisado el contenido, ha aportado en la estructura del programa, como el que ella se encargará de la lectura de la semblanza de su mamá, donde se resalta el legado de Silvia Pinal, mientras se proyectan imágenes al respecto, lo que para Diego del Río permitirá dar un vistazo a la historia de la Ciudad de México y ver cómo se ha movida la cultura en el país.

Aunque en escenario sólo estarán Stephanie Salas y Sylvia Pasquel, la familia en pleno estará entre los invitados acompañando a Silvia Pinal en su homenaje, el cual está planeado para durar alrededor de hora y media, por tal motivo Diego del Río quiere ofrecer un evento ágil pero que abarque todas las facetas de esta actriz y aunque no recibirá algún reconocimiento por parte de Bellas Artes, este homenaje es algo más representativo.

"Que te hagan un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes, muy pocas personas lo han recibido, y Silvia Pinal es uno de los exponentes más altos de la cultura, el arte y el espectáculo en México, entonces el homenaje es el principal reconocimiento".

