Sigourney Weaver pone nervioso a Sebastián Zurita

Tener una carrera de más de dos décadas en cine y tv no impidió que el actor mexicano Sebastián Zurita se sintiera nervioso al llegar al set de "Las flores perdidas de Alice Hart".

El motivo: la serie que estrena el 4 de agosto por Prime Video tiene a la estrella de "Alien" y "Avatar", Sigourney Weaver, como productora ejecutiva y protagonista.

“Llegué muy nervioso, nunca se me va a olvidar mi primera escena”, confiesa el histrión, quien interpreta a Dylan, un hombre manipulador y con tintes machistas.

A Sigourney, recuerda Zurita, le interesaba que no tuviera un personaje unidimensional violento y latino, por lo que hizo cambios al guión original.

La producción sigue a una joven huérfana (Alycia Debnam-Carey, "Fear the walking dead"), quien perdió a sus padres en un incendio, por lo que es criada por su abuela June (Weaver) en la granja de flores Thornfield; ahí va descubriendo que hay secretos dentro de su familia.

Llegar a una historia cuyo elenco proviene de series como "El señor de los anillos. Los anillos de poder 2(Charlie Vickers) y películas como "Elvis" (Xavier Samuel) no fue fácil. Sebastián arribó tras ganar un casting en el que participaron actores de todo el orbe, incluido su hermano Emiliano ("El baile de los 41"), luego de que la producción no encontrara al indicado en Australia, donde se sitúa y filmó el relato.





Sigourney Weaver encabeza el elenco de la próxima serie de Pirme Video que estrena el próximo 4 de agosto. Foto: Cortesía





“Justo llegué casi un mes antes de que comenzara rodaje mi personaje y estuvimos haciendo (con Sigourney y el director) trabajo de mesa. Uno de los temas más importantes era justo la falta de nacionalidad del personaje, la idea era que no queríamos encasillarlo en una cultura latina”, explica Sebastián.

“Una parte crítica también fue la diferencia entre lo escrito y lo que sucedió en pantalla. Junto con ellos es que le dimos más colores de lo que tenía en un principio. La inocencia o ese carisma del personaje realmente no existía, sólo tenía un tono más misterioso y lo mantuvimos, pero era ver cómo caía este eslabón ahí, si posiblemente es un hombre que va a salvarla a ella y es el amor puro”, agrega.

Aunque jamás, durante los cuatro de siete capítulos en que participa, su personaje se cruza con el de Sigourney, el actor de "El juego de las llaves" y "Cómo sobrevivir soltero" recuerda que la ansiedad ahí estaba.

“Yo no lo sabía en mi ignorancia, pero al parecer estaba con los mejores actores australianos de toda la vida… que lleguen y te digan que todo mundo casteó para ese personaje y de repente estaba yo sentado con Alycia… llegaban actores de Australia y me decían ‘¿qué estás haciendo? Nooo, yo hice casting para ese personaje’”, cuenta el hijo de Humberto Zurita y Christian Bach.

El histrión de 36 años, quien debutó en 1996 en la telenovela "Cañaveral de pasiones", detalla además el trabajo que implicó ya estando frente a la cámara:

“Llegué a la segunda etapa de la filmación y ellos ya se conocían, ya llevaban tres meses. Además se filma de una manera muy interesante con Glendyn Ivin (el director, Un milagro inesperado) y Chiplin (Sam, el cinefotógrafo, El extraño) porque nunca sabes en qué toma están ni qué están filmando.

“De repente puedes tener la cámara pegada a ti y al segundo tres ya está viendo las nubes, pero tú sigues la escena y no hay cámara cerca. Por más que hablo inglés de pronto te enfrentas a todo eso y es donde tienes que confiar en tu trabajo, en lo que llevas haciendo muchos años y darte cuenta de que estás al nivel de esas personas, sólo faltaba la oportunidad”, dice Zurita, quien debutó en inglés con la película I was there.

Cimenta su carrera

Tras 15 años de ser figura en la pantalla chica con "Corazón salvaje" y "En nombre del amor", Zurita incursionó en cine en 2011 con la fantasía "Ángel caído", que coprodujo. "Ciudadano Buelna", de 2013, fue su primer protagónico siendo dirigido por Felipe Cazals (Canoa) y fue parte de la comedia "Amor de mis amores".

El año pasado estrenó como productor y actor la serie "Cómo sobrevivir soltero", que contabiliza tres temporadas mientras que Las flores perdidas de Alice Hart es su primer coestelar en una producción internacional.

“Creo que justamente lo complicado de personajes como éste, es que debes encontrar una naturaleza para adoptarlos, quererlos y hacerlos que tengan un arco”, señala Zurita.

“Que simplemente no sean un sólo color porque este tipo de personajes vienen de una historia que los ha vuelto así, vienen de una psicología que los crea, que los lleva y son tan manipuladores que te pueden hacer ver cualquier otro tipo de cosa. Pueden ser encantadores y tener todas las virtudes (pero) las manipulan de otra manera y eso los hace más humanos y realistas para la audiencia”, destaca.

Dos proyectos, uno sobre un asalto a un banco, y otro, relativo a la magia, tienen en cartera los hermanos Sebastián y Emiliano Zurita.

"El robo", título del filme, se centrará en un actor desempleado quien, con la idea de captar la atención hollywoodense, ataca un banco; mientras que "Magic" será una serie de comedia sobre seis magos aficionados.

Ambas historias serán una colaboración de su compañía Addiction House y la afincada en Los Ángeles, Campanario Entertainment.

