“Siempre Reinas” estas fueron las reacciones del público a los primeros episodios del reality de Netflix

“Siempre Reinas” se estrenó este fin de semana y ya ha generado diversas reacciones por parte del público. La producción cuenta con seis episodios y cuatro estrellas televisivas del país. Tanto Laura Zapata como Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Lucía Méndez han sabido mantenerse vigentes a lo largo de décadas en la industria del entretenimiento.

Desde que Netflix lanzó el tráiler los seguidores de las cuatro actrices se mostraron expectantes ante qué podrían decir cada una de ellas. Muchos se preguntaron cómo harían para lidiar con sus egos teniendo personalidades tan fuertes y en el marco del reality show. Verlas juntas ya arrojó un veredicto entre los abonados a la cadena de streaming y estas fueron las reacciones.

Cuál fue la reacción ante el estreno de “Siete Reinas”

“Ya está en Netflix Siempre reinas, ¿quién la está viendo? Dios bendiga este proyecto! En 190 países!”, escribió Laura Zapata en sus redes sociales. Los comentarios que recibió de parte de su comunidad virtual fueron más que variados, la actriz recibió tantas críticas como halagos.

“El fans club de Thalía y tuyo desde Argentina, apoyándote siempre”, “Todas con muy buena actitud, humildes, excepto Lucía, le gusta hacer, pero que no le hagan”, fueron algunas de las reacciones positivas que recibió Laura Zapata.



Otros usuarios prefirieron criticarlas por su puesta en escena en “Siempre Reinas”. “Primera y única vez que entro a tu perfil, si antes me caías mal, ahora menos te soporto…Tu mala vibra se notó desde el principio, tus malos comentarios, tú eres villana acartonada”, apuntaron entre los mensajes que le dejaron.



“Me encantas, en 20 minutos me hiciste reír mil!”, “En la segunda temporada ya no inviten a Lucía Méndez. La única diva es la grande Silvia Pinal”, “La única reina ahí es usted, peor bueno”, “Un poco lenta”, “Ya terminé de verla y me salen sobrando Laura y Lucía, odiosas como siempre”, opinaron otros sobre el papel de Sylvia Pasquel en “Siempre Reinas”.