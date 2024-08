Shemar Moore se inspira en Obama para influir en S.W.A.T.

A Shemar Moore lo han inspirando grandes figuras estadounidenses y con 30 años de carrera, también quiere motivar a través de sus trabajos a otros para que sepan que, como él, es posible triunfar como afroamericano en la industria del entretenimiento en Hollywood.

Con su personaje Hondo de la serie S.W.A.T, un policía leal a la justicia que no teme ocultar sus vulnerabilidades personales, se ha propuesto inspirar a nuevas generaciones que han enfrentado adversidades por ser afrodescendientes.

“Creo que sólo mi presencia siendo un hombre negro, siendo un afroamericano y logrando crecer en Hollywood es inspiradora y muestra que es posible, pero también quiero mostrar con mis roles toda la responsabilidad, toda la presión y compromiso que se necesita para lograrlo, espero que esto pueda llegar a más generaciones”, expresa Shemar en entrevista.

Pero esto no es un deseo espontáneo del protagonista de la serie que ha permanecido al aire en AXN desde el 2017, Shemar también ha seguido sus propias figuras.

“Malcolm X, Martin Luther King (luchadores por los derechos e igualdad racial) y Barack Obama (primer presidente afroamericano de Estados Unidos)... Tengo a estos tres hombres tatuados en la parte de arriba de mi espalda, creo que esos son tres caballeros que cambiaron la historia, inspiraron a mucha gente, me inspiraron a mí, y creo que a su manera, aprovecharon sus días, son héroes para mí, no hay nada político para mí en esto, sólo modelos a seguir, y si yo con este papel puedo llegar a serlo, habré cumplido mi lema, carpe diem, aprovecha el día”.

Desde la sala de su casa, donde también tiene retratos de estas figuras históricas de su país, comparte las luchas de estos personajes, principalmente se identifica con Barack Obama, con quien asegura tiene una historia similar, sólo que él en el ámbito del entretenimiento.

“Su historia y la mía son un poco similares, excepto que yo fui a Hollywood y él fue a la política, se convirtió en el primer presidente negro, lo cual, sabes, mucha gente pensó que no era posible, él desafió las probabilidades, yo pasé por lo mismo; al alcanzar la carrera que tengo, mucha gente no lo vio venir y no pensó que era posible, y aquí estoy”.

Y esa misma historia de superación, y sobre todo la búsqueda de la paz que tenían las figuras que inspiraron a Moore, es la que busca imprimirle a su personaje.

“Interpreto a un oficial de policía, aún hay mucha gente que no lo ve bien, en este país existe mucha división entre civiles y policías, así que me gusta que mi personaje esté luchando por la paz. En esa búsqueda no importa de qué raza seas, es sólo búsqueda de paz para todos, es sólo una figura que transmite humanidad, y empatía, eso es lo que seguiremos viendo de Hondo en esta serie”, comenta Moore.

Una extenuante preparación

Para imprimirle su propia esencia al personaje, pero también para realizar todo lo que viene en los guiones en la séptima temporada, que llega a México este 13 de agosto por el canal AXN, a las 22:55 horas, Shemar ha tenido que seguir entrenando.

“Es un músculo, es como practicar, los actores somos como un deportista, Steph Curry (basquetbolista), Lionel Messi (futbolista) o Cristiano Ronaldo, te vuelves más fuerte y más hábil con el paso del tiempo pero hay cosas que no cambian. Tengo que practicar mucho mis líneas, aunque me las aprendo mejor que antes. También entreno para todas las escenas de acción, incluso tengo un psicólogo a quien puedo decirle en voz alta todo lo que me incomoda”, comparte el actor.

Además, dice Shemar, desde la primera temporada se han acercado con policías reales para conocer más de cerca sus experiencias.

“La serie no es de un súper policía, es un humano que también siente miedo, no es un robot”, aclara Moore.