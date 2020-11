Shawn Mendes y Justin Bieber cantan juntos en "Monster"

Lo que muchas y muchos han soñado ya es toda una realidad, Shawn Mendes y Justin Bieber están a unos días de estrenar una nueva canción juntos titulada "Monster".

Los canadienses utilizaron sus redes sociales para anunciar que el tema será lanzado el próximo 20 de noviembre de manera digital.

En el video, que compartieron cada uno y que sólo dura 15 segundos, se pude ver la palabra "Monster" con un fondo oscuro y algunos focos pasando, luego cambia y ponen la fecha de estreno para después terminar con los dos nombres de los cantantes famosos.

#MONSTER friday nov 20th @justinbieber. Next single from #WONDER https://t.co/TjpYEFOrFS pic.twitter.com/pucTz74D71

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) November 16, 2020